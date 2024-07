Jean-Frédéric Morency rempile à Rueil, bien que relégué en Nationale 2

Quelques jours après la confirmation de l’engagement du club de repartir en championnat de France de Nationale Masculine 2, le club de Rueil vient d’annoncer sa première signature estivale: la prolongation du capitaine Jean-Frederic Morency (2,03 m, 35 ans).

En 2023/2024, Jean-Frédéric Morency tournait à 12,0 points et 5,9 rebonds en 31 matches et au sein d’une saison exceptionnelle s’achevant en 1/2 finale des play-offs avec la blessure de… Jean-Frédéric. Après l’essentiel de sa carrière en Pro A et en Pro B, Jean-Frédéric va donc découvrir la NM2 avec un effectif fortement renouvellé.

Alors que le club a déjà officialisé les départs de l’entraîneur (Nenad Papic à Berk), et de multiples joueurs majeurs (Birahima Sylla, Steven Ricard, Elian Benitez, Rafail Lanaras, …), le club va aussi devoir se retructurer autour d’une nouvelle équipe dirigeante, la présidente historique Hélène Héloïse laissant sa place à Olivier Gagneau.