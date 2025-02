Jean-Pierre Hunckler s’exprime sur la mise à pied de Johann Jeanneau

Lors d’un déjeuner avec la presse ce dimanche 16 février à Caen, le président de la Fédération Française de Basketball (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, a pris la parole concernant l’affaire qui implique Johann Jeanneau. L’arbitre de 49 ans a été mis à pied à titre conservatoire par la fédération après des accusations de harcèlement sexuel et moral.

Une enquête déclenchée par plusieurs signalements

Johann Jeanneau, qui devait initialement officier lors de la Leaders Cup ce week-end à Caen, a vu sa désignation retirée en urgence mercredi soir. Dans la foulée, France TV Info et Tout le Sport ont révélé l’affaire. Jean-Pierre Hunckler a détaillé le processus qui a conduit à cette mise à pied :

« Il y a un signalement qui a été fait, et vous savez qu’on est une des fédérations les mieux organisées à ce niveau-là. Notre propre plateforme de signalement est en lien avec le ministère des Sports. […] Un arbitre de haut niveau a fait des tweets (en réaliste un post sur le réseau social LinkedIn, NDLR) en expliquant les choses qu’il avait vécues. À partir de là, cela a déclenché un signalement autour du 20 décembre. […] Cela nous a engagé sur une première enquête, qui a été accélérée par deux nouveaux signalements début janvier, suite à un stage à Bourges. »

Face à ces signalements répétés, la FFBB a mis en place une enquête interne en lien avec le ministère des Sports. Jean-Pierre Hunckler a insisté sur la rigueur et la transparence de la procédure :

« On a une cellule indépendante qui travaille sur tous les signalements. On a une assurance qui permet de mettre à disposition des services avec des psychologues pour accompagner les victimes. Et après, moi, je ne tolérerai pas ce genre de choses. […] Par contre, on va aller jusqu’au bout des affaires. »

Une mise à pied rapide et des investigations en cours

Dès mercredi, Johann Jeanneau a été mis à pied à titre provisoire, la FFBB agissant à la fois sur son statut de salarié et de licencié.

« 48 heures après, comme on fait dans beaucoup de cas malheureusement, le service juridique nous demande de suspendre à titre provisoire des gens qui sont signalés sur tel dossier. À ce même titre-là, on a fait la même chose samedi matin en le suspendant à titre provisoire de licence, le temps que l’enquête soit menée. »

Le président de la FFBB a réaffirmé sa volonté d’assurer la protection des victimes et d’encourager la libération de la parole :

« Toujours dans un intérêt de clarté, de transparence et surtout de protéger les victimes et que, s’il y a d’autres victimes, elles puissent parler en toute tranquillité. […] Ce ne sont jamais des situations simples, cela ne fait jamais plaisir, mais malheureusement, quand cela arrive, il faut les traiter avec recul et hauteur. »

Vers un possible déclenchement de l’article 40

Jean-Pierre Hunckler a confirmé que le ministère des Sports était informé de l’affaire depuis près de trois semaines et que la FFBB évalue actuellement la possibilité de saisir la justice via l’article 40 du Code de procédure pénale.

« Aujourd’hui, on est sur les enquêtes. Selon les retours que l’on va avoir, on a aussi la possibilité de déclencher l’article 40. Mais qui ne se déclenche pas comme ça. […] Si cela se confirmait, on a déjà préparé l’éventualité de déclencher l’article 40 dans les jours prochains. »

La situation reste donc en cours d’évolution, et la fédération poursuit ses investigations pour garantir un traitement rigoureux de cette affaire.

A Caen,