Jito Kok passe du SCABB au HTV

Non prolongé par le SCABB à l’issue de sa toute première saison en France, Jito Kok (2,06 m, 31 ans) prolonge, en revanche, son bail en Pro B / ELITE 2 en rejoignant le Hyères-Toulon Var Basket (HTV) pour une saison.

Dans la Loire, l’international néerlandais, qui n’a loupé aucune rencontre, a compilé 8,1 points à 55% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds pour 9,1 d’évaluation en 22 minutes de jeu. Dans les colonnes du Progrès, Maxime Nelaton, son entraîneur faisait ses éloges de son pivot athlètique : « C’est une des belles trouvailles de l’été autant humainement que baskettement parlant. C’est un mec droit. Et il a toujours la banane. »

Avant de poser ses valises dans l’Hexagone, le natif de Wageningue a roulé sa bosse aux États-Unis (l’Université de San Diego en NCAA I), en Grèce (Lavrio), en Estonie (Rapla), en Espagne (Valladolid), aux Pays-Bas (Dordrecht et Den Bosch), en Belgique (Malines et Charleroi) et en Allemagne (Göttingen).