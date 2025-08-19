Recherche
Joueur de NM3 et étudiant-ostéopathe, la nouvelle vie de Benoit Gillet

Après avoir passé 21 années sur les parquets professionnels, Benoit Gillet va continuer à se faire plaisir en Nationale 3, avec la réserve de Denain, tout en suivant des études pour devenir ostéopathe en parallèle.
00h00
Joueur de NM3 et étudiant-ostéopathe, la nouvelle vie de Benoit Gillet

Benoit Gillet reste à Denain, pour jouer avec la réserve en NM3

Crédit photo : Antoine Bodelet

Il avait promis qu’il rejouerait, que ce feu d’artifice contre Aix-Maurienne le 13 mai (21 points en 27 minutes) ne serait pas le dernier de sa carrière, simplement son ultime apparition au niveau professionnel. Alors il a tenu parole, et n’est pas parti très loin.

Après deux dernières saisons à Denain, Benoit Gillet, qui fête ses 39 ans ce mardi, s’est ainsi engagé avec… Denain ! Plus précisément, il évoluera avec la réserve des Dragons, en Nationale 3. « J’aime le basket, j’ai encore envie de jouer », confiait-il en mai à L’Yonne Républicaine. « L’idée, c’est de vivre des émotions avec une équipe et puis continuer à prendre du plaisir, sur le terrain. »

En parallèle de sa « nouvelle » activité de basketteur amateur, l’ancien shooteur de Saint-Quentin (qui a retiré son n°7) va retrouver les bancs de l’université avec l’idée de devenir ostéopathe. « C’est aussi pour cette raison que j’arrête. Cinq ans d’études, c’est long. Je me lance un nouveau challenge. Même si c’est difficile, je souhaitais aller vers quelque chose qui m’attire et vers quoi j’ai envie d’aller depuis un moment. Avec le basket professionnel, ce n’était pas possible de faire les deux en même temps. Maintenant, j’ai envie de me lancer pleinement là-dedans. »

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
fram02
grand bonhomme bon courage pour la suite
1 / 0