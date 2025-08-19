Joueur de NM3 et étudiant-ostéopathe, la nouvelle vie de Benoit Gillet

Il avait promis qu’il rejouerait, que ce feu d’artifice contre Aix-Maurienne le 13 mai (21 points en 27 minutes) ne serait pas le dernier de sa carrière, simplement son ultime apparition au niveau professionnel. Alors il a tenu parole, et n’est pas parti très loin.

Après deux dernières saisons à Denain, Benoit Gillet, qui fête ses 39 ans ce mardi, s’est ainsi engagé avec… Denain ! Plus précisément, il évoluera avec la réserve des Dragons, en Nationale 3. « J’aime le basket, j’ai encore envie de jouer », confiait-il en mai à L’Yonne Républicaine. « L’idée, c’est de vivre des émotions avec une équipe et puis continuer à prendre du plaisir, sur le terrain. »

En parallèle de sa « nouvelle » activité de basketteur amateur, l’ancien shooteur de Saint-Quentin (qui a retiré son n°7) va retrouver les bancs de l’université avec l’idée de devenir ostéopathe. « C’est aussi pour cette raison que j’arrête. Cinq ans d’études, c’est long. Je me lance un nouveau challenge. Même si c’est difficile, je souhaitais aller vers quelque chose qui m’attire et vers quoi j’ai envie d’aller depuis un moment. Avec le basket professionnel, ce n’était pas possible de faire les deux en même temps. Maintenant, j’ai envie de me lancer pleinement là-dedans. »