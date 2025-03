Joffrey Lauvergne rassuré : seulement 3 à 5 semaines d’arrêt pour l’intérieur de l’ASVEL

Sorti sur une blessure au genou gauche dimanche soir à Monaco, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 33 ans) a été rassuré par le résultat de l’IRM qu’il a passé ce lundi : l’intérieur de l’ASVEL ne souffre pas d’une rupture du ligament croisé. Le Progrès indique que « sa blessure devrait l’éloigner des parquets seulement entre trois et cinq semaines. » S’il ne rejouera donc pas cette saison en EuroLeague, il sera de retour à temps pour les playoffs de Betclic ELITE.

Pas de retrouvailles avec Evan Fournier ce mardi, à la LDLC Arena

En attendant, le coach Pierric Poupet et son staff vont devoir s’appuyer sur Andre Roberson, Ben Bentil, Neal Sako, Tariq Black et pourquoi pas Paul Mbiya ou encore David Lighty (en petit poste 4 fuyant) à l’intérieur. Et ce dès ce mardi soir face à l’Olympiakos, le leader de l’EuroLeague, à la LDLC Arena.