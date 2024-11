Jonathan Augustin-Fairell et Denain se séparent… pour la troisième fois

Alors que Denain avait passé son été à chercher un pivot, avant de se rabattre au dernier moment sur son poste 5 de la saison dernière, le club nordiste a dû réactiver ses réseaux en quête d’un nouveau big man, malgré un marché relativement pauvre pour le moment. Pour cause, Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 31 ans) a demandé à être libéré de son contrat, ce qui lui a été accordé.

C’est la troisième fois que l’on croit à une fin de l’histoire entre le Bahaméen et Voltaire. En 2019, il n’y avait disputé que cinq matchs, avant d’être opéré du dos, tandis qu’il avait déçu à l’automne 2023… Une nouvelle opération, au pied, l’avait ensuite éloigné des parquets pour la phase retour. Spécialiste de la Pro B, double champion avec Blois et Fos-Provence, Fairell a confirmé ces dernières semaines qu’il était sur une pente déclinante (6,7 points à 48% et 4,5 rebonds). Et lui n’était qu’assez peu satisfait de son rôle (16 minutes de moyenne), dans l’ombre d’Essome Miyem.

𝐃𝐞𝐧𝐚𝐢𝐧 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐞𝐭 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧-𝐅𝐚𝐢𝐫𝐞𝐥𝐥 𝐬𝐞 𝐬𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 (1/3) pic.twitter.com/vPL91iAs2F — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) November 27, 2024

L’ancien intérieur de Rouen, Dijon, Cholet, Chalon et Angers sait déjà où il tentera de se relancer. Il s’est engagé avec l’Hapoel Safed Galil, pensionnaire de seconde division israélienne. Il a déjà transité par ce championnat en 2020/21 (12,2 points à 60% et 7,5 rebonds en 13 matchs).