Pourquoi les Warriors refusent d’inclure Buddy Hield ou Moses Moody dans un deal impliquant Jonathan Kuminga

L’avenir de Jonathan Kuminga aux Golden State Warriors reste incertain alors que les négociations d’échange avec les Sacramento Kings piétinent. Selon Sam Amick de The Athletic, la franchise de la Baie refuse catégoriquement d’inclure Buddy Hield ou Moses Moody dans un potentiel sign-and-trade, compliquant considérablement les discussions.

Le Congolais de 21 ans se trouve dans une impasse contractuelle avec Golden State, où il bénéficie d’une confiance limitée du staff technique. Malgré l’intérêt mutuel pour un départ, les Warriors et les Kings peinent à trouver un terrain d’entente sur les modalités de l’échange.

A quick (and belated) follow-up on the Jonathan Kuminga reporting from Friday: Anyone saying the first-round pick protections are the only obstacle to a Kings-Warriors sign-and-trade is wrong, as I'm told Golden State really doesn't want to move either Buddy Hield or Moses Moody…

— Sam Amick (@sam_amick) August 4, 2025