Jordan Degré quitte Fos pour Saint-Vallier

Voilà trois saisons qu’il gardait le même rôle à Fos-Provence, que ce soit en Betclic ÉLITE ou en Pro B : celui du jeune aux portes de l’effectif professionnel. Sauf qu’il n’est justement plus si jeune. Âgé de 23 ans, arrivé sur les bords de la Méditerranée en 2018, Jordan Degre (1,93 m) n’a dépassé qu’à une reprise la barre des 20 minutes en pro.

Encore cantonné à jouer les utilités cette saison au sein de l’effectif de Rémi Giuitta (22 matchs, comme l’an dernier, mais avec 8 minutes de moyenne au lieu de 5), l’arrière va partir en Nationale 1 pour tenter de faire décoller sa carrière. Le Parisien, deuxième produit local passé pro à Fos après Bodian Massa, s’apprête à rejoindre Saint-Vallier, récent finaliste des playoffs de NM1. « Cette nouvelle aventure lui permettra d’avoir plus de temps de jeu et de poursuivre sa progression : nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre lui sera bénéfique », écrivent les BYers. Il s’agirait d’un transfert sec, et non d’un prêt.

Le choix du SVBD n’est pas anodin : l’équipe drômoise va être coachée par Alex Casimiri, proche de Rémi Giuitta, formateur à Fos entre 2019 et 2021. Passé par Salon-de-Provence et Avignon, deux clubs voisins, le technicien franco-américain a pu observer Degré à travers les années.