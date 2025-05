« Jouer notre basket au maximum » – Le Mans retrouve Monaco en playoffs, qu’il a déjà battu trois fois cette saison

Pour les playoffs 2025 de Betclic ELITE, Le Mans Sarthe Basket a hérité de l’une des trois locomotives EuroLeague du championnat de France, en la personne de l’AS Monaco. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le MSB, tant affronter la Roca Team lui a réussi cette saison, avec 3 victoires en 4 confrontations. L’équipe de Guillaume Vizade va de nouveau tenter de surprendre celle de Vassilis Spanoulis, qui sait désormais à quoi s’attendre face au Mans.

LES RETROUVAILLES EN PLAYOFFS ⚡️ 🔙 L'@ASMonaco_Basket et le @MSB_Officiel ont de nouveau rendez-vous, quelques mois après la finale de la #LeadersCup. 📺 Coup d'envoi du match aller ce soir à 21h sur @DAZN_FR.#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/VThziyDMr4 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 28, 2025

Rebond et rythme, les clés pour Le Mans

Le Mans, en plus d’avoir déjà réussi la prouesse de battre à plusieurs reprises l’AS Monaco, l’a fait dans des contextes de phases finales. Il y a notamment eu la finale de la Leaders Cup en février dernier à Caen (104-96), ainsi qu’à Gaston-Médecin en Coupe de France en mars (102-99). En saison régulière de Betclic ELITE, le club sarthois avait battu pour la première fois Monaco mi-novembre (86-74), ce qui avait conduit derrière au renvoi de Sasa Obradovic. La seule victoire monégasque contre Le Mans en 2024-2025 a eu lieu à Antarès en janvier dernier (81-74).

Cette saison, parmi les clubs du championnat français, aucune équipe n’a fait mieux que Le Mans face à Monaco, même pas Paris (2 victoires – 2 défaites) et l’ASVEL (2 victoires – 3 défaites). Ouest-France a ainsi demandé à l’entraîneur Guillaume Vizade comment son équipe performe aussi bien et surtout gagne contre l’ASM.

« Pour moi, c’est d’essayer de jouer notre basket au maximum », explique Guillaume Vizade. « Ce qui a joué en notre faveur lors de ces succès, c’est d’avoir réussi à mettre de l’énergie, à jouer notre jeu. C’est à ce prix qu’on peut être compétitif. On sait que Monaco ne nous rendra pas la tâche facile mais on doit jouer les yeux dans les yeux le plus longtemps possible. On doit être performant aux rebonds, mettre une grosse pression sur la balle mais aussi donner du rythme au match. »

Monaco a un « bouton on-off »

Contrairement à ses précédentes confrontations contre Monaco, Le Mans peut cependant redouter une chose : la soif de titre monégasque. Les playoffs de Betclic ELITE sont la dernière occasion pour Mike James et ses partenaires de remporter un trophée cette saison, après leur échec en finale de l’EuroLeague contre Fenerbahçe. « On mérite de remporter un trophée, et pour cela il faudra trouver les ressources nécessaires pour finir en beauté », indique Mam’ Jaiteh dans la preview du club de la Principauté. « Nous n’avons pas le choix, il n’en reste plus qu’un à aller chercher. »

Le fait que les quarts de finale se jouent au meilleur des trois matchs peut cependant être à l’avantage du Mans. Guillaume Vizade se veut en tout cas ambitieux à l’entame de ces phases finales, d’autant qu’il récupère dans son effectif son moteur offensif, Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans).

« Sur les séries en trois matchs, il faut qu’on se déplace avec beaucoup d’ambition, qu’on tienne le match pour justement qu’il y ait la pression du résultat sur Monaco. Mais on sait que ces équipes-là ont une telle force mentale qu’ils peuvent presque, entre guillemets, abandonner un match pour gagner le prochain. […] Elle a un bouton on-off. Et quand elle est on, elle devient très difficile à manœuvrer. »

Rendez-vous pour le match 1 entre l’AS Monaco et Le Mans ce mercredi 28 mai à Gaston-Médecin (21h) pour voir sur quel bouton sera le champion de France en titre.