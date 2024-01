Julien Cortey après la débâcle de La Rochelle : « Rouen fait un match incroyable »

Le Stade Rochelais a vécu une très mauvaise soirée samedi soir à Rouen pour la reprise de la Pro B. Leader du championnat à la trêve, le club de La Rochelle a été battu de 43 points à Rouen (110-67).

L’équipe de Julien Cortey a subi l’agressivité du groupe normand et aussi son adresse. En cours de deuxième quart-temps, le promu était ainsi à 9/11 à 3-points (22/38 au final), avec une avance de 20 points (47-27) déjà. Avec un incroyable Clarence Nadolny (24 points à 5/7 aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions, 3 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 32 d’évaluation en… 18 minutes), qui a fini à +48 au +/-, le RMB a dominé la rencontre de la tête et des épaules.

« On va digérer, on se lèvera demain et on analysera tout ça, a commenté l’entraîneur vaincu, Julien Cortey, à Sud-Ouest après la rencontre. Des matches comme ça, on peut les jouer dix fois et dix fois tu les perds. Quand on a comme ça en face une équipe euphorique, il n’y a pas grand-chose à faire. On a déjoué. On n’a pas présenté ce qu’il fallait pour rivaliser. Rouen fait un match incroyable. Il faut juste être conscients qu’on est premiers et qu’on va trouver en face de nous des gars surmotivés à l’idée de nous faire tomber.»