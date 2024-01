Vichy renverse Saint-Chamond et se rapproche du leader rochelais

Ce dimanche après-midi, en clôture de la 15e journée de Pro B, la JA Vichy a fait respecter la hiéarchie en s’adjugeant le derby face à Saint-Chamond (75-78).

Face au deuxième du championnat et devant 3500 spectateurs, les locaux ont rapidement pris les choses en main dans ce match. Sous l’impulsion du duo Antonio Vrankovic (12 points, 7 rebonds et 2 contres) – Kamel Ammour (14 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), Saint-Chamond a creusé l’écart dans ces dix premières minutes (27-19). Le rapport de force s’est équilibré au cours de ce deuxième quart-temps. Les coéquipiers de Sébastien Cape (7 points, 4 rebonds et 12 passes décisives) et d’Emmanuel Omogbo (16 points et 5 rebonds) ont resserré la défense et comblé peu à peu l’écart. Au terme de vingt premières minutes très plaisantes, ce sont les locaux qui sont rentrés aux vestiaires en tête (46-39)…

Un gros dernier quart-temps pour la JAV

Au retour des vestiaires, le chassé-croisé s’est poursuivi entre les deux équipes. Toujours en tête mais plus que jamais sous la menace des Vichyssois, les locaux ont tenu bon pour conserver un léger avantage à dix minutes du terme (61-55, 30′). Devant pendant trente minutes, Saint-Chamond a laissé son adversaire prendre le large dans ce dernier quart-temps. Vichy qui pensait avoir le match en main s’est fait très peur. Dans une fin de match complètement folle, la JA Vichy a tenu bon et s’est finalement imposée au forceps (75-78). Saint-Chamond peut s’en vouloir et nourrir des regrets. De son côté, la JA Vichy a fait preuve de caractère pour renverser la situation à son avantage (23-14 dans le dernier quart-temps) et revient à une victoire du leader La Rochelle, torpillé samedi à Rouen (67-110).

Guillaume Vizade, coach de la JA Vichy au micro de France 3 Régions : « C’était un match de reprise. Chaque quart-temps, on encaissait moins de points. Lorsqu’une équipe joue à domicile, il y a toujours un surplus d’intensité. On était embarqué dans un match qui était à leur avantage. On savait qu’offensivement, ils allaient nous poser des problèmes. Il a fallu s’adapter. »

