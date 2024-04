Kevin Joss-Rauze dit stop

Du haut de son n°69, sa carrière l’aura (presque) toujours ramené au Rhône, son département de naissance. Originaire de Gleizé, près de Villefranche-sur-Saône, il a d’abord été formé à l’ASVEL, puis est devenu l’emblème du nouveau projet de LyonSO, arrivé à l’époque de la Nationale 2 en 2018.

LyonSO retire son maillot

Ce sont ces six années de bons et loyaux services qui ont été honoré vendredi par la Canopée. Alors que LyonSO a validé son maintien en dominant Poissy (94-68), Kevin Joss-Rauze (1,90 m, 35 ans) a disputé son dernier match à domicile en carrière, avant une dernière danse le 3 mai à Lorient. Ému aux larmes par l’hommage du public de la Canopée, où avaient pris place Pierric Poupet, Edwin Jackson, Ferdinand Prénom ou Kevin Kokila, il a vu son maillot être accroché aux cintres de la salle.

Les faits d’armes du Rhodanien ne sont pas anodins dans le basket français. Membre de la grande génération villeurbannaise, il a remporté le Trophée du Futur en 2009 aux côtés de Paul Lacombe, Bangaly Fofana, Jérôme Sanchez ou Théo Leon. Sa formation à l’ASVEL lui aura même permis d’ajouter deux lignes prestigieuses sur son CV : la Coupe de France 2008 et un titre de champion de France en 2009, sous les ordres de Vincent Collet (6 matchs disputés).

Défenseur d’élite

Ensuite, de Charleville-Mézières à Bourg-en-Bresse, son parcours l’aura érigé en l’un des stoppeurs de référence du championnat de Pro B, fréquent récipiendaire du trophée honorifique de meilleur défenseur remis par Catch & Shoot. Trop juste pour l’élite, où il aura connu deux parenthèses anonymes à Dijon et au Havre, KJR a surtout connu son heure de gloire à Châlons-Reims, homme de base du système Nikola Antic (2010/14), qui aura forgé les premières heures de gloire du CCRB.

Après son titre de champion de France Pro B 2017, décroché dans un rôle réduit à Bourg-en-Bresse, Kevin Joss-Rauze a tourné la page du professionnalisme. Un an plus tard, il s’est lancé dans l’aventure LyonSO, alors discret club de Nationale 2, tout en créant sa propre société : un centre automobile spécialisé dans la protection de carrosserie et l’esthétique, à Saint-Priest. Voici venue l’heure de basculer complètement vers une nouvelle vie…

Son parcours :