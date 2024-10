Kevin Punter et Barcelone font craquer l’ASVEL dans le money-time

L’ASVEL n’en finit plus de jouer des fins de matchs serrées. Mais quand il est question de clutch et qu’on affronte des équipes dont les rangs sont composés de joueurs comme Kevin Punter, il est difficile d’en ressortir gagnant. Privée de Paris Lee et de Joffrey Lauvergne, mais avec le retour de Melvin Ajinça (3 points en 13 minutes), Villeurbanne a néanmoins a livré une belle bataille, avant de craquer dans les derniers instants (90-83).

Behind for large parts of the game but @FCBbasket come away with the W at home! #EveryGameMatters pic.twitter.com/DFpSaYhcyd — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2024

La paire Neal Sako – Théo Maledon brille

Malgré un effectif amoindri, l’ASVEL a pris un départ canon (2-9, 3′). Emmenés par l’efficacité redoutable de la paire tricolore Théo Maledon (20 points et 2 passes décisives) – Neal Sako (17 points et 8 rebonds), les Rhodaniens ont joué crânement leur chance et montré visage conquérant et séduisant lors des dix premières minutes (17-20). En l’absence de Paris Lee, Villeurbanne a pu compter sur l’expérience de Nando De Colo (12 points et 4 passes décisives) pour permettre aux siens de rester devant juste avant la mi-temps (43-44, 20′).

Le chassé-croisé s’est poursuivi par la suite entre les deux équipes. Revenus sur le parquet avec de meilleures intentions, les coéquipiers de Jan Vesely (14 points et 4 rebonds) et de Kevin Punter (20 points et 2 rebonds) ont repris les commandes (58-56, 24′). Mais dans ce match de séries, les changements de leader ont été incessants et c’est à égalité que les deux équipes ont entame le dernier quart-temps (69-69, 30′).

Les money-time à l’extérieur : pas encore ça pour l’ASVEL

Encore bien portée par Théo Maledon à l’entame de ces dix dernières minutes, l’ASVEL se trouvait à nouveau en position de gagner face à un club espagnol (79-79, 37′), quelques jours après la victoire épique à la LDLC Arena contre Baskonia. Mais dans les trois dernières minutes, à l’image de ces autres rencontres à l’extérieur cette saison, contre le Maccabi Tel-Aviv et l’Alba Berlin, l’ASVEL n’a pas eu le répondant nécessaire, cédant sous les coups de boutoir du duo Tomas Satoransky (9 points à 3/4 à 3-points) – Kevin Punter (20 points à 6/11 aux tirs).

Une nouvelle rencontre qui se joue à 7 points ou moins, comme lors des quatre autres journées, frustrante à chaud mais qui confirme une fois de plus les belles dispositions de l’ASVEL en ce début de saison. « Je suis si fier de mes gars, tenait à souligner Pierric Poupet. Il y a eu un bel effort. Je suis très fier que l’on montre qu’on peut être compétitifs ». Et peut-être bientôt faire tourner en sa faveur des matchs aux couteaux face aux meilleures équipes européennes…