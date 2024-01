Kévin Séraphin s’engage avec le Poissy Basket Association (PBA), club pensionnaire de Nationale 1 masculine (NM1) depuis cette saison. Non l’ancien pivot NBA et de l’équipe de France ne va pas sortir de sa retraite en tant que joueur, comme il l’avait envisagé fin 2021. Le Guyanais devient « Conseiller du Président et membre du Comité Stratégique en compagnie du Président Stéphane Lecordier et du Manager général Vincent Couëffé », indique le club dans son communiqué de presse.

« C’est pour nous un immense honneur d’accueillir Kevin au sein de la famille du PBA, a commenté Stéphane Lecordier, Président du PBA. Son histoire, son charisme, son expérience du très haut niveau et sa motivation à nous rejoindre vont nous permettre de franchir un cap et accélérer le développement du club. »

Journaliste sportif impliqué au PBA, Vincent Couëffé a également fait part de son enthousiasme quant à cette arrivée au sein de l’organigramme du club yvelinois.

« Kévin possède un double avantage. En premier lieu son expertise technique qui va permettre au club de progresser à tous les niveaux, de la formation, à l’équipe de Nationale 1. Ensuite grâce à son expérience de joueur, Kévin connait parfaitement les marchés européens et américains, il maîtrise en outre parfaitement la culture urbaine et la culture basket indispensables aujourd’hui pour améliorer l’expérience fans et développer nos relations avec nos partenaires. »

A cause de problèmes aux genoux, Kévin Séraphin a mis fin à sa carrière de joueur en 2020 après sept saisons en NBA et un retour en EuroLeague, au FC Barcelone où il a joué son dernier match en 2019. Depuis, il s’est orienté vers divers projets, notamment dans l’industrie musicale, tout en restant en contact direct avec le monde du basket. « J’ai hâte de m’impliquer auprès du Président, d’apprendre tous les rouages d’un club et d’apporter mon savoir-faire et participer à cette nouvelle aventure avec le PBA », a-t-il commenté. Il prendra ses fonctions dans les prochaines semaines au sein d’un club fondé en 2007 sur les cendres du Poissy Yvelines Basket, qui a connu la Pro B de 1994 à 2001, et découvre la NM1 cette saison. L’équipe de Gautier Duval est actuellement 10e sur 14 dans la poule A, avec 8 victoires en 19 matches.