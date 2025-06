Kezza Giffa s’engage avec Ole Miss plutôt que USC

Revirement de situation pour Kezza Giffa (1,84 m, 22 ans) ! Le meneur français, qui sort d’une saison historique pour sa fac de High Point, terminera son cursus universitaire à Ole Miss, et non pas à USC comme annoncé vendredi dernier.

BREAKING: High Point transfer SG Kezza Giffa has signed with Ole Miss, @PeteNakos_ reports🦈 https://t.co/4yXHlON5jP pic.twitter.com/RhaVqs1ofg

Rapide et scoreur, Kezza Giffa sort de deux belles saisons à High Point, dont une dernière à 14,6 points, 2,5 rebonds et 2,5 passes décisives ponctuée par une première qualification à la March Madness pour High Point et un titre de vainqueur de la conférence Big South (29 victoires pour 6 défaites). Si son scoring est en baisse (16,2 points de moyenne en 2023-2024), sa fiabilité a été améliorée, passant de 40 à 44% d’adresse générale. Convaincu que son profil et ses performances pouvaient attirer de plus gros programmes, Giffa avait voulu tester le portail des transferts NCAA. Une démarche fructueuse car le 29 mai, la prestigieuse fac de USC a décidé de miser sur lui pour sa reconstruction, tout en lui permettant une belle exposition médiatique.

The 6-2 senior averaged 14.6 points, 2.5 rebounds, and 2.5 assists this season. Solid late addition for Eric Musselman.… pic.twitter.com/RsTi4KbUGQ

NEWS: High Point transfer guard Kezza Giffa, a two-time First Team All-Big South selection, has committed to USC, he tells @On3sports .

Mais trois jours plus tard, le jeune français publiait un message sur Instagram, supprimé depuis, dans lequel il annonce “se retirer de USC et réouvrir le recrutement. […] La décision n’a pas été évidente à prendre, mais je sens que c’est la bonne pour moi afin de trouver le bon équilibre entre le terrain et en dehors”. L’ancien espoir de Levallois n’a pas tardé à convaincre une nouvelle fac de miser sur lui : Giffa portera le maillot de Ole Miss pour sa saison senior, sa dernière avant le monde professionnel.

Dans l’une des meilleures conférences du pays, la Southeastern Conference (SEC), le fils de Sacha Giffa évoluera sous les ordres de Chris Beard, quatre fois entraîneur de l’année dans sa conférence et deux fois entraîneur de l’année au niveau national. A noter qu’Ole Miss s’est aussi positionné sur un autre combo-guard français, Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans), plus tôt cette année. Reste à savoir si ce dernier est bien éligible et si son choix se porterait bien sur Ole Miss.

Former UTEP basketball player and High Point transfer Kezza Giffa announced he has decomitted from USC.

Giffa averaged 15 per game for an NCAA Tourney team last season. He will garner high major interested.

Of note, former UTEP assistant Earl Boykins recently joined the USC… pic.twitter.com/zngYKdgdjY

