Killian Hayes encore à la fête en G-League : bientôt sa chance avec les Brooklyn Nets ?

Membre des Long Island Nets en G-League depuis le début de la saison, Killian Hayes enchaîne les bonnes performances au sein de l’équipe affiliée aux Brooklyn Nets. Après avoir failli enchaîner deux triple-double au début de l’année 2025, le meneur gaucher a délivré une nouvelle performance de choix ce dimanche 19 janvier.

Dans une victoire contre les Maine Celtics (109-91), Killian Hayes (1,96 m, 23 ans) a délivré 25 points à 10/18 aux tirs dont 5/9 à 3-points, 8 passes décisives et 5 interceptions en 36 minutes de jeu. Pour y arriver, le natif de Floride a surtout délivré une énorme première période, où il avait déjà inscrit 18 points avec 4 tirs extérieurs marqués. Une nouvelle prestation qui s’inscrit dans la bonne saison qu’effectue actuellement l’ancien joueur des Detroit Pistons dans l’antichambre de la NBA. En 15 matchs, il tourne à 13,1 points (43% aux tirs, 29% à 3-points), 5,3 rebonds, 7,1 passes décisives et 3 ballons perdus en 32 minutes de jeu en moyenne.

Cela va-t-il finir par être suffisant pour être appelé par les Brooklyn Nets ? L’autre franchise de New York est en souffrance ces derniers temps en NBA, à tel point qu’Ousmane Dieng a été sorti du placard par OKC à l’occasion d’une rencontre face aux Nets. La franchise de Jordi Fernandez fait partie des mauvaises élèves de la conférence Est (12e, avec 14 victoires pour 29 défaites). Dans un tel contexte, redonner une chance à un ancien 7e choix de la Draft 2020 comme Killian Hayes pourrait être une possibilité…

25 PTS 🔥 8 AST 🔥 5 STL 🔥 5 3PM

A huge all-around stat line from Killian Hayes guided the @longislandnets to victory over the Celtics! He had a season-high in scoring and a career-high in threes. pic.twitter.com/hmic3MeGki

— NBA G League (@nbagleague) January 19, 2025