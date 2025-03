Killian Tillie et Amine Noua dominent la rencontre entre Malaga et Grenade, le premier en sort vainqueur

L’affiche entre l’Unicaja Malaga et le Coviran Granada, entre le 2e et le 17e au classement, s’annonçait déséquilibrée sur le papier. Encore plus quand on sait que le club andalous n’a pas perdu à domicile depuis bientôt trois mois. Mais les deux équipes auront finalement livré une bataille serrée, en tout cas pendant trois quart-temps (69-71). Et ce combat aura été mené en premier par des Français.

56 points en cumulé pour les Français

Leader de son équipe et parmi les joueurs les plus dominants individuellement du championnat espagnol, Amine Noua (2,02 m, 28 ans) est un adepte des gros cartons. Il sortait d’ailleurs d’un énorme double-double à 26 points contre Murcia. Ce samedi 8 mars, il aura été moins dominant au rebond, mais tout autant en attaque : 22 points à 8/17 aux tirs (dont 4/8 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 26 minutes. C’est son quatrième match à plus de 20 points cette saison en Liga Endesa.

Mais le Lyonnais est tombé sur plus fort, face à un compatriote qui a sorti (de très loin) le meilleur match de sa saison. Et même de sa (courte, certes) carrière professionnelle. Killian Tillie (2,08 m, 27 ans) a en effet signé son premier match d’ampleur avec Malaga en marquant 23 points à 9/17 aux tirs (dont 5/8 à 3-points), en plus de 11 rebonds et 3 passes décisives, en seulement 18 minutes. Soit plus de trois fois sa moyenne de points avant ce match. Le tout trois jours après son anniversaire, lui qui a fêté ses 27 ans. L’ex-NBAer a largement conbritué à la victoire de l’Unicaja, dessinnée dans le dernier quart-temps (26-7), qui leur permet de ne pas laisser s’échapper le Real Madrid en tête du classement.

Dans le match, à noter aussi la belle performance côté Malaga de l’ancien de l’ASVEL Dylan Osetkowski. Et de l’autre côté, de l’autre tricolore de Grenade Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans), auteur de 11 points, 2 rebonds et 3 passes décisives, mais aussi 5 ballons perdus. Avec ce troisième revers consécutif, Grenade s’enfonce encore un peu plus dans la zone de relégation.