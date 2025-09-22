Recherche
À l’étranger

Killian Tillie rentre dans l’histoire en remportant une deuxième Coupe Intercontinentale consécutive avec Malaga

L'Unicaja Malaga réalise un exploit historique en battant la G-League United (71-61) en finale de la Coupe Intercontinale à Singapour. Les Espagnols deviennent la première équipe depuis le Real Madrid en 1978 à conserver son titre intercontinental, bien aidés par leur intérieur français Killian Tillie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Killian Tillie rentre dans l’histoire en remportant une deuxième Coupe Intercontinentale consécutive avec Malaga

Killian Tillie et Malaga remportent leur deuxième Coupe Intercontinentale de suite.

Crédit photo : FIBA

Bis repetita pour l’Unicaja Malaga. Comme il y a un an, les joueurs espagnols ont remporté la FIBA International Cup et, comme il y a un an, ils ont dominé la G-League United en finale (71-61), à Singapour. Une performance qui inscrit définitivement le club andalou dans l’histoire de cette compétition prestigieuse.

Pour la première fois depuis 1978, et les trois titres consécutifs du Real Madrid, un club remporte cette coupe intercontinentale deux années de suite. L’exploit est d’autant plus remarquable que l’Unicaja Malaga avait déjà conservé son titre en Ligue des champions quelques semaines auparavant, confirmant sa domination sur la scène européenne et internationale.

Un troisième quart-temps décisif mené par Killian Tillie

Portés par leur Français Killian Tillie (14 points) et leur meneur Kendrick Perry (11 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 interceptions), les Andalous ont triomphé contre les coéquipiers de Jaden Schackelford (17 points) et Feron Hunt (14 points, 11 rebonds mais 8 pertes de balle). Tyler Kalinoski, nommé MVP du tournoi avec 12 points en finale, a également joué un rôle clé dans cette victoire.

Les Espagnols avaient pourtant mal démarré la rencontre, accusant un retard de dix points (11-21) en début de match. Mais c’est en signant un énorme troisième quart-temps (23-5) qu’ils ont fait la différence, renversant complètement la physionomie de la partie au retour des vestiaires.

Pour accéder à cette finale, l’Unicaja Malaga avait successivement battu Al-Ahli, puis Utsunomiya en demi-finale. Cette deuxième couronne intercontinentale consécutive renforce un peu plus la suprématie de l’Europe dans cette compétition, avec désormais 24 trophées contre seulement 9 pour le reste du monde.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
