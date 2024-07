Kim Tillie et la retraite : décision à la fin de l’été

Un Tillie de retour sur les parquets, et un autre qui s’éclipse ? Pendant que Killian retrouve le goût de la compétition après plus de deux ans sans jouer sous les couleurs des Boston Celtics en Summer League, son aîné Kim Tillie réfléchit encore sur l’orientation à donner à la suite de son parcours.

Pas de signature cet été

À 36 ans, le vétéran oscille, sans se précipiter, entre un ultime défi et une retraite bien méritée après 14 saisons dans le circuit professionnel. « Je n’ai pas vraiment encore décidé », nous dit-il. « Je laisse passer les vacances et je verrai après. Je m’entraîne plutôt bien, je suis pas mal en forme, je continue à m’entraîner tous les jours tout seul. Pour l’instant, je ne signe pas : je vais laisser passer l’été et réfléchir. Je pense que je prendrai une décision à la fin de l’été. »

Exemplaire lors de sa dernière série de playoffs contre le Paris Basketball (9,3 points à 56% et 3 rebonds pour 12 d’évaluation en 3 rencontres), à l’image de ses deux saisons avec Cholet Basket, l’ancien joueur d’EuroLeague (un Final Four) et de l’équipe de France (une médaille internationale) avait recueilli l’hommage appuyé de Laurent Vila à l’issue du dernier exercice. « En termes de dimension humaine et de basketteur, c’est incroyable », confiait-il à Ouest France fin mai. « Après, quand on regarde ces stats, on ne voit qu’une partie superficielle de ce qu’il peut amener dans une équipe. Il faut regarder son parcours, ce qu’il peut amener sur le terrain, la reconnaissance de ses anciens coéquipiers et anciens coaches. Là encore, si on a eu ces résultats, c’est en grande partie grâce à Kim. Parfois, il a accepté sans rien dire de jouer 15 minutes par match : si je lui en avais donné 30, ça aurait peut-être un peu dur physiquement, mais il aurait doublé ses stats. »