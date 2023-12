Klemen Prepelic quitte déjà Ljubljana pour rejoindre Galatasaray

À l'étranger - L'ancien joueur de Limoges et Levallois Klemen Prepelic quitte déjà le Cedevita Olimpija Ljubljana pour s'engager avec le club turc de Galatasaray.

Klemen Prepelic (1,92 m, 31 ans) ne sera pas resté bien longtemps au pays. De retour cette saison en Slovénie au Cedevita Olimpija Ljubljana, l’international slovène quitte déjà le club. Selon le média Eurohoops, il devrait s’engager avec l’équipe turque de Galatasaray.

LIRE AUSSI. Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant

L’ancien joueur de Limoges (2016/17) et Boulogne-Levallois (2017/18) a disputé une douzaine de matchs avec le Cedevita Olimpija, pour des moyennes statistiques de 16,2 points à 35% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 8,5 passes décisives pour 4,7 pertes de balles en six matchs d’EuroCup où il a notamment affronté le Paris Basketball (statistiques plus ou moins similaire en ABA League). Avec son nouveau club, l’arrière évoluera en Basketball Champions League, une compétition dans laquelle la formation stambouliote n’est pour le moment pas en bonne position pour se qualifier au top 16 de la BCL (1 victoire – 3 défaites). À Galatasaray, Klemen Prepelic retrouvera notamment un certain Dee Bost, aperçu en début de saison du côté des Metropolitans 92.