La belle histoire Ali Ould Brahim (Orchies), brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés

Dans l’ombre de son coéquipier Yanis Mbuy, qui avait vécu un début de saison affolant du haut de ses 17 ans, Ali Ould Brahim (2,08 m) était l’autre belle histoire automnale du BC Orchies.

À 23 ans, le pivot qui évoluait encore en… Départementale la saison dernière (avec l’US Mouy) est initialement arrivé l’été comme partenaire d’entraînement. Sauf qu’au fil de plusieurs prestations convaincantes (9 points et 5 rebonds en 12 minutes contre Levallois en Coupe de France par exemple), profitant également de la blessure de Joe Burton, Ould Brahim a intégré la rotation de Philippe Maucourant (49 minutes de jeu au total depuis le début de la saison).

PROFIL JOUEUR Ali Ould BRAHIM Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 23 ans (23/08/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 4,5 #384 REB 3,5 #224 PD 0 #461

Son destin fulgurant s’est malheureusement enrayé vendredi soir… Envoyé au feu dès le premier quart-temps contre LyonSO, le Nordiste s’est rompu les ligaments croisés du genou gauche en tentant d’attaquer le panier face à Mateo Landry.

Alors que le BC Orchies attend la validation de la qualification du contrat d’Hamady Ndiaye, peut-être dès ce mardi en Coupe de France contre Strasbourg, le reste de la première saison professionnelle d’Ali Ould Brahim est désormais en suspens, avec une absence de plusieurs mois à prévoir.