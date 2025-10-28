Recherche
NM1

La belle histoire Ali Ould Brahim (Orchies), brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés

Passé de la Départementale à la NM1 en l'espace de quelques mois avec le BC Orchies, Ali Ould Brahim s'est rompu les ligaments croisés lors du dernier match contre LyonSO...
|
00h00
Résumé
Écouter
La belle histoire Ali Ould Brahim (Orchies), brutalement interrompue par une rupture des ligaments croisés

Ali Ould Brahim sera absent de longs mois

Crédit photo : ESSM Le Portel

Dans l’ombre de son coéquipier Yanis Mbuy, qui avait vécu un début de saison affolant du haut de ses 17 ans, Ali Ould Brahim (2,08 m) était l’autre belle histoire automnale du BC Orchies.

À 23 ans, le pivot qui évoluait encore en… Départementale la saison dernière (avec l’US Mouy) est initialement arrivé l’été comme partenaire d’entraînement. Sauf qu’au fil de plusieurs prestations convaincantes (9 points et 5 rebonds en 12 minutes contre Levallois en Coupe de France par exemple), profitant également de la blessure de Joe Burton, Ould Brahim a intégré la rotation de Philippe Maucourant (49 minutes de jeu au total depuis le début de la saison).

Son destin fulgurant s’est malheureusement enrayé vendredi soir… Envoyé au feu dès le premier quart-temps contre LyonSO, le Nordiste s’est rompu les ligaments croisés du genou gauche en tentant d’attaquer le panier face à Mateo Landry.

Alors que le BC Orchies attend la validation de la qualification du contrat d’Hamady Ndiaye, peut-être dès ce mardi en Coupe de France contre Strasbourg, le reste de la première saison professionnelle d’Ali Ould Brahim est désormais en suspens, avec une absence de plusieurs mois à prévoir.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre

