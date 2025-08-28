La Bosnie-Herzégovine étrille Chypre, hôte de l’EuroBasket, pour leur entrée en lice

Pour sa grande première dans un EuroBasket, Chypre espérait créer l’événement devant son public. Mais la Bosnie-Herzégovine a très vite refroidi les ardeurs locales en s’imposant largement (91-64). L’écart était déjà conséquent à la pause (47-26), preuve de la supériorité des Bosniens sur le plan physique et technique.

EuroBasket – Groupe C Bosnie-Herzégovine 91 Chypre 64

Le collectif bosnien a fait la différence d’entrée, bien emmené par ses cadres comme Jusuf Nurkic (2,13 m, 31 ans) et ses 18 points et 6 rebonds, mais aussi une adresse globale élevée collectivement (63% aux tirs dont 33% à 3-points). Chypre, malgré l’appui de ses supporters, a rapidement semblé dépassée par l’intensité et la maîtrise de son adversaire.

Chypre trop limité pour rivaliser

Si les Chypriotes ont montré de la volonté et signé quelques séquences intéressantes, leur manque d’expérience au plus haut niveau international s’est fait sentir. Le retard accumulé dans les deux premiers quarts-temps a rendu tout retour impossible.

Les hôtes devront rebondir rapidement pour espérer exister dans ce groupe relevé. La Bosnie, elle, lance parfaitement sa campagne et peut aborder la suite de la compétition avec confiance.