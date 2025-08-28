Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Les réactions après France – Belgique : « Le danger vient de partout »

EuroBasket 2025 - Après la première victoire sérieuse face à la Belgique (92-64), quelques Bleus se sont arrêtés en zone mixte pour confier leur réaction.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les réactions après France – Belgique : « Le danger vient de partout »

Cordinier et Okobo pouvaient avoir le sentiment du devoir accompli après France – Belgique

Crédit photo : FIBA

Nadir Hifi : « C’est l’état d’esprit qu’on voulait, jouer à très haute intensité tout le match. Le coach l’a dit, tout le monde va jouer, apporter ce qu’il faut. Je suis très content de cette première. Il y a beaucoup de bonnes choses et bien sûr du déchet et quelques trucs à régler. C’est un premier match, on va progresser tout au long de la compétition.

Mon entrée ? Ma qualité c’est d’être prêt quand on fait appel à moi. Le coach le sait : je sens sa confiance, il croit en moi. Il peut compter sur moi à n’importe quel moment, je répondrai présent tout le temps. C’est ma force, c’est pour ça que je suis là, faut apporter le maximum à l’équipe. »

LIRE AUSSI

Elie Okobo : « Collectivement, c’est une belle entame de tournoi. Vraiment, notre focus, c’est sur la défense. On les limite à 64 points et c’est la clé. Ça nous a donné de la confiance offensivement derrière. Chacun peut créer, chacun peut scorer. On joue pour les uns les autres. On a pu prendre de la confiance sur ce match-là pour enchaîner derrière. »

– Groupe D

Alexandre Sarr : « Ça fait plaisir. Tout le monde a eu des minutes, tout le monde a été efficace, tout le monde a scoré et a bien défendu. Maintenant, il faut effacer tout ça, voir ce qu’on peut mieux faire et se concentrer sur le prochain match. » 

LIRE AUSSI

Isaïa Cordinier« Défensivement, on a eu la bonne approche. On a mis beaucoup de pression. Quand on encaisse en-dessous de 70 points, c’est toujours bien. Offensivement, la balle a bien circulé et c’est là où on est les meilleurs. Tout le monde apporte, le danger vient de partout. Il fallait réussir ses débuts et c’est ce qu’on a fait. »

Propos recueillis à Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Les réactions après France – Belgique : « Le danger vient de partout »
Bilal Coulibaly a contré Ismaël Bako deux fois de suite, en détente sèche
EuroBasket
00h00« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket
Frédéric Fauthoux revient sur la première victoire française à l'Euro
EuroBasket
00h00ITW Frédéric Fauthoux : « Un match un peu bizarre, mais on a vu de belles choses »
EuroBasket
00h00La Bosnie-Herzégovine étrille Chypre, hôte de l’EuroBasket, pour son entrée en lice
EuroBasket
00h00Nouveauté : les Bleus démarrent tranquillement un EuroBasket (+28 contre la Belgique) !
L'ASVEL Féminin, ici à l'échauffement, a perdu 57-38 à Montbrison pour son premier match de préparation
LF2
00h00L’ASVEL tenue à 38 points et battue par un adversaire de deuxième division pour son premier match de prépa
Dee Bost Galatasaray 2022-23
À l’étranger
00h00Dee Bost poursuit son tour du monde du basket et signe au Brésil
NM1
00h00Maintenant en NM1, Fos-Provence fait revenir l’un de ses anciens joueurs de Betclic ÉLITE
EuroBasket
00h00Championne d’Europe en titre, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie !
Roman Sorkin a dominé les débats à l'intérieur lors d'Israël - Islande
EuroBasket
00h00Israël, une première victoire à l’Euro à trois jours de défier les Bleus
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
1 / 0