Les réactions après France – Belgique : « Le danger vient de partout »

Nadir Hifi : « C’est l’état d’esprit qu’on voulait, jouer à très haute intensité tout le match. Le coach l’a dit, tout le monde va jouer, apporter ce qu’il faut. Je suis très content de cette première. Il y a beaucoup de bonnes choses et bien sûr du déchet et quelques trucs à régler. C’est un premier match, on va progresser tout au long de la compétition.

Mon entrée ? Ma qualité c’est d’être prêt quand on fait appel à moi. Le coach le sait : je sens sa confiance, il croit en moi. Il peut compter sur moi à n’importe quel moment, je répondrai présent tout le temps. C’est ma force, c’est pour ça que je suis là, faut apporter le maximum à l’équipe. »

Elie Okobo : « Collectivement, c’est une belle entame de tournoi. Vraiment, notre focus, c’est sur la défense. On les limite à 64 points et c’est la clé. Ça nous a donné de la confiance offensivement derrière. Chacun peut créer, chacun peut scorer. On joue pour les uns les autres. On a pu prendre de la confiance sur ce match-là pour enchaîner derrière. »

EuroBasket – Groupe D Belgique 64 France 92

Alexandre Sarr : « Ça fait plaisir. Tout le monde a eu des minutes, tout le monde a été efficace, tout le monde a scoré et a bien défendu. Maintenant, il faut effacer tout ça, voir ce qu’on peut mieux faire et se concentrer sur le prochain match. »

Isaïa Cordinier : « Défensivement, on a eu la bonne approche. On a mis beaucoup de pression. Quand on encaisse en-dessous de 70 points, c’est toujours bien. Offensivement, la balle a bien circulé et c’est là où on est les meilleurs. Tout le monde apporte, le danger vient de partout. Il fallait réussir ses débuts et c’est ce qu’on a fait. »

Propos recueillis à Katowice,