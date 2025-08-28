Pologne – Slovénie, acte II : Jordan Loyd (32 points) et les siens plus forts que Doncic

Battue par la Pologne pour son dernier match à l’EuroBasket, la Slovénie a de nouveau perdu face à cet adversaire, trois ans plus tard. Dans un Spodek rempli et acquis à la cause de la sélection locale, Luka Doncic (34 points à 7/14 aux tirs, dont 3/9 à 3-points, 4 rebonds, 9 passes décisives et 5 interceptions pour 42 d’évaluation en 36 minutes) a manqué de soutien dans son équipe, en particulier de Klemen Prepelic (-1 d’évaluation). En face, la Pologne semble avoir fait le bon choix en naturalisant Jordan Loyd pour succéder à A.J. Slaughter. L’arrière de l’AS Monaco a planté 32 points dans ce succès 105 à 95.

Une nouvelle fois encore, les Slovènes sont retombés dans leurs travers : sortir de leur match en pestant contre l’arbitrage. Dans le coup à la mi-temps malgré l’énorme début de rencontre du naturalisé Jordan Loyd, les joueurs d’Aleksander Sekulic sont sortis de leur match lors du troisième quart-temps en s’emportant face au trio d’officiels. De quoi les éloigner encore un peu plus des locaux (54-69). Mais avec le talent de Doncic, obligé de régaler ses coéquipiers face aux prises à deux, aux efforts d’Alen Omic au rebond ou encore à l’apport d’Edo Muric (17 points), la Slovénie s’est rapprochée.

32 points pour Jordan Loyd

Seulement, coupable de ne pas parvenir à stopper les Polonais, Jordan Loyd (32 points à 9/14 aux tirs, dont 7/8 à 3-points, en 28 minutes) et Mateusz Ponitka en tête (23 points à 8/13, 7 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes), elle n’est jamais revenue à une possession. Elle devra trouver des solutions d’ici samedi afin d’aller chercher une première victoire dans cet EuroBasket, contre l’équipe de France. La Pologne aura droit à un deuxième test face à Israël, vainqueur de l’Islande pour commencer la journée.