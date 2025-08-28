Recherche
EuroBasket masculin

EuroBasket - Comme en quarts de finale de l'Euro 2022, la Pologne a battu la Slovénie (105-95) pour lancer sa compétition, à domicile (105-95). Trop seul, Luka Doncic (42 d'évaluation) n'a pas inversé la tendance face à Jordan Loyd (32 points à 7/8 à 3-points) & co.
00h00
Pologne – Slovénie, acte II : Jordan Loyd (32 points) et les siens plus forts que Doncic

Jordan Loyd a retrouvé Gregor Hrovat à l’Euro, et guidé la Pologne contre la Slovénie de Luka Doncic

Crédit photo : FIBA

Battue par la Pologne pour son dernier match à l’EuroBasket, la Slovénie a de nouveau perdu face à cet adversaire, trois ans plus tard. Dans un Spodek rempli et acquis à la cause de la sélection locale, Luka Doncic (34 points à 7/14 aux tirs, dont 3/9 à 3-points, 4 rebonds, 9 passes décisives et 5 interceptions pour 42 d’évaluation en 36 minutes) a manqué de soutien dans son équipe, en particulier de Klemen Prepelic (-1 d’évaluation). En face, la Pologne semble avoir fait le bon choix en naturalisant Jordan Loyd pour succéder à A.J. Slaughter. L’arrière de l’AS Monaco a planté 32 points dans ce succès 105 à 95.

Une nouvelle fois encore, les Slovènes sont retombés dans leurs travers : sortir de leur match en pestant contre l’arbitrage. Dans le coup à la mi-temps malgré l’énorme début de rencontre du naturalisé Jordan Loyd, les joueurs d’Aleksander Sekulic sont sortis de leur match lors du troisième quart-temps en s’emportant face au trio d’officiels. De quoi les éloigner encore un peu plus des locaux (54-69). Mais avec le talent de Doncic, obligé de régaler ses coéquipiers face aux prises à deux, aux efforts d’Alen Omic au rebond ou encore à l’apport d’Edo Muric (17 points), la Slovénie s’est rapprochée.

32 points pour Jordan Loyd

Seulement, coupable de ne pas parvenir à stopper les Polonais, Jordan Loyd (32 points à 9/14 aux tirs, dont 7/8 à 3-points, en 28 minutes) et Mateusz Ponitka en tête (23 points à 8/13, 7 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes), elle n’est jamais revenue à une possession. Elle devra trouver des solutions d’ici samedi afin d’aller chercher une première victoire dans cet EuroBasket, contre l’équipe de France. La Pologne aura droit à un deuxième test face à Israël, vainqueur de l’Islande pour commencer la journée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

karbonator63
Ça promet...faudra être concentré les bleus, dans la tête contre les Slovènes qui râlent tout le temps et ne rien lâcher physiquement contre les polonais fournis et talentueux à tous les postes notamment à l'intérieur. Du costaud comme apprentissage.
