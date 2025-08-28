« C’est insane ! » : Bilal Coulibaly impressionne pour son premier match à l’EuroBasket

Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a marqué les esprits pour son entrée en lice à l’EuroBasket 2025. Titulaire avec l’équipe de France, l’ailier des Washington Wizards a livré une prestation pleine d’énergie, conclue par 12 points à 5/11 aux tirs, 7 rebonds et surtout une séquence défensive spectaculaire avec deux contres consécutifs sur Ismaël Bako.

Coulibaly lance son Euro avec panache

Dès la fin du match, ses coéquipiers n’ont pas manqué de souligner l’impact du jeune arrière/ailier (21 ans). « C’est insane ! Bilal, il a une sorte de qualité un peu unique, un mix de longueur, de hauteur, et puis ça montre aussi sa détermination… Cette énergie nourrit le groupe », s’enthousiasmait Isaïa Cordinier, qui a partagé la ligne extérieure du cinq majeur avec lui. Alexandre Sarr, qui le côtoie à Washington comme en Bleu, abondait : « Il a fait un très bon match. Dès le début, il a été agressif. Je l’ai souvent vu faire ça avec les Wizards et ça fait plaisir de le voir en équipe de France ». Enfin, Elie Okobo, co-meilleur marqueur tricolore de la soirée avec lui, résumait : « Un athlète hors du commun… il a beaucoup de confiance et pas peur de se faire dunker dessus. La prochaine fois, il faudrait qu’il (Ismaël Bako, son ancien coéquipier ressorte la balle (sourire) ».

De l’énergie en défense, des progrès balle en main

Auteur de 12 points à 5/11 aux tirs, mais encore maladroit de loin (0/4 à 3-points), Bilal Coulibaly s’est distingué par son activité et sa confiance balle en main. « J’ai pas été très adroit à l’extérieur mais j’ai corrigé avec l’attaque du panier, en étant très agressif », a-t-il expliqué après coup. S’il a insisté sur le caractère instinctif de ses contres spectaculaires (« C’est pas quelque chose que je travaille forcément, c’est juste de la détermination »), il a aussi mis en avant les progrès réalisés tout au long de sa première saison NBA : « J’ai eu la balle en main avec les Wizards, j’ai montré à l’entraînement que j’étais capable, et en équipe de France on me laisse faire sur le terrain ». Son coach Frédéric Fauthoux apprécie évidement ses progrès de ce côté du terrain, mais il retient surtout sa « vraie constance défensive depuis le début de la prépa ». Une assurance tout risque qui fait déjà de lui un cadre de cette sélection.

Confiance, rôle et ambitions

Coulibaly est d’ailleurs ravi de pouvoir jouir du rôle que lui alloue le staff : « Freddy me fait confiance, il fait en sorte que je sois épanoui sur le terrain et que je fasse ce que j’ai envie ». De quoi le mettre dans les meilleures dispositions avant d’affronter samedi la Slovénie de Luka Doncic. L’ancien joueur des Metropolitans 92, impatient de se frotter à la star NBA : « J’ai hâte, chaque fois qu’on joue contre lui en saison NBA, c’est cool. À l’Euro ce sera encore différent, j’ai hâte de défendre sur lui. Il sera sûrement plus agile (après avoir perdu 15 kilos, NDLR), mais on est prêts ».

La montée en puissance du jeune ailier, saluée par tout le vestiaire, est une promesse forte pour l’équipe de France qui aura besoin de son intensité et de sa polyvalence tout au long de la compétition.

A Katowice,