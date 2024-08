Guerschon Yabusele et Valériane Ayayi dans le 2e cinq des Jeux olympiques de Paris 2024

Outre Victor Wembanyama et Gabby Williams nominés dans le meilleur cinq des tournois olympiques de Paris 2024, l’on retrouve également Guerschon Yabusele et Valériane Ayayi dans les 2e cinq.

Pour sa 3e campagne olympique avec les Bleues, après Rio (2016) et Tokyo (2021), la joueuse de Prague a été l’une des leadeuse de la sélection de Jean-Aimé Toupane. Sur les six matchs de la compétition, Valériane Ayayi tourne à 9,7 points, 3,3 rebonds and 2.3 passes décisives en 23 minutes de jeu en moyenne. Elle est également à créditer d’une défense toujours aussi bonne, notamment en finale face aux stars américaines.

Guerschon Yabusele a lui été la révélation bleu sur cette campagne olympique. Déjà médaillé d’argent à Tokyo (2021), « l’Ours » a pris une autre dimension au fur et à mesure du tournoi, notamment grâce à sa titularisation dans le cinq majeur à partir des phases finales (22 points contre le Canada, 17 contre l’Allemagne et 20 en finale contre Team USA). L’intérieur du Real Madrid a terminé la compétition avec 14 points et 3,3 rebonds en 14 minutes de jeu en moyenne.

All-Second Team of #Paris2024 Men's #Basketball 🔸 Shai Gilgeous-Alexander, Canada 🇨🇦

🔸 Bogdan Bogdanovic, Serbia 🇷🇸

🔸 Franz Wagner, Germany 🇩🇪

🔸 Guerschon Yabusele, France 🇫🇷

🔸 Giannis Antetokounmpo, Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/rMjOY1uonS — FIBA (@FIBA) August 10, 2024