La fierté de Mayotte : l’émouvant exploit de Kadri Moendadze et des Vautours, qualifiés pour les 1/8e de finale du Trophée Coupe de France

Au micro de Mayotte la 1ère, les commentateurs peinent à contenir leur excitations. « Allez Vautours, allez Mayotte ! C’est finiiiiii ! C’est magique, c’est incroyable, c’est phénoménal, c’est du jamais-vu ! Mais alors, ils sont où, ils nous ont emmené sur quel ciel ?! C’est la folie à Mayotte, ils l’ont fait ! » Puis le professionnalisme revient de suite au galop. « Il nous faut tout de suite les réactions ! »

Bravo Mayotte 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/TubZ3HELTA — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) January 25, 2025

C’est qu’il y aurait effectivement tant à dire sur cette histoire : en 1/16e de finale du Trophée Coupe de France, les Vautours de Labattoir ont éliminé Gennevilliers en terre francilienne (79-76), marquant la première victoire mahoraise sur un pensionnaire de Nationale 2, vingt-six ans après avoir battu une NM3 en 1999.

Six semaines après le cyclone

La performance sportive est déjà appréciable, en soi. Et puis, il y a le contexte… Une semaine après la victoire des joueurs de Petite-Terre lors de la finale de la Coupe de France zone Océan Indien (73-55 face aux Réunionnais de la Tamponnaise), Mayotte a été ravagée par le cyclone Chido, détruisant toutes les infrastructures locales. Face à la catastrophe, les priorités ont immédiatement changé : il fallait survivre, trouver de l’eau, à manger, récupérer l’électricité. « Je passe mes journées à déblayer », nous disait Kadri Moendadze, le joueur star des Vautours.

Le basket était devenu accessoire, mais terriblement symbolique dans une telle épreuve. « Ce match n’est pas seulement une compétition, c’est un cri du cœur, un hommage à notre île, à nos familles et à notre communauté », communiquait le club le 1er janvier. « Mayotte reste debout, et les Vautours sont prêts à faire résonner sa force et sa fierté. »

Dans l’incapacité de s’entraîner à Mayotte, avec des gymnases inutilisables, les Vautours sont arrivés dès la semaine dernière en métropole, afin de préparer l’échéance gennevilloise à Eaubonne. Pour un combat déséquilibré sur le papier, malgré les sept points d’avance conférés à l’équipe assimilée à de la Prénationale. « Ce n’est pas le jour et la nuit, mais presque », glissait l’entraîneur Insa Soufou à la FFBB. « Nos joueurs, souvent en dessous d’1,90 m, affronteront des extérieurs dépassant les 2 mètres. C’est un autre niveau. »

« Les joueurs ont tout donné pour Mayotte »

Mais face au 7e de la Poule D, il faut croire qu’il y avait une force supérieure qui animaient les Mahorais. Vite dans le dur, avec une entame catastrophique (21-12, 6e minute), les Vautours ont pourtant fait déjouer le GBC, portés par des dizaines de représentants de la diaspora mahoraise en France, en transe derrière un panier. De quoi donner lieu à d’incroyables scènes de liesse lorsque le buzzer final a retenti, entérinant la qualification des joueurs de Petite-Terre pour les 1/8e de finale du Trophée Coupe de France.

« Je n’ai pas les mots », soufflait Kadri Moendadze, seul joueur professionnel de la bande, en direction à la télévision. « On a écrit l’histoire mais elle n’est pas finie ! Nous sommes tombés sur une très bonne équipe mais je suis très content de ce qu’on a fait ce soir. Les joueurs ont tout donné pour Mayotte ! On a traversé un très grand choc récemment. On était là en mission, là pour toute l’île. Nous sommes allés chercher cette victoire avec les tripes et ça la rend encore plus belle. Je suis vraiment très fier de mon équipe. » Ou comment onze basketteurs ont pu donner le temps d’une soirée le sourire à toute l’île et prouver à tout un pays que Mayotte restait debout.