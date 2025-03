La JL Bourg écrase Limoges en Espoirs ÉLITE : +67 à Beaublanc !

En l’absence de son capitaine Anatole Humeau, la JL Bourg n’a laissé aucune chance à une équipe de Limoges en grande difficulté cette saison. Grâce à un collectif étincelant mené par Khadim Kane (1,98 m, 20 ans), Wilson Jacques ou encore Ayuba Bryant Jr., les jeunes Bressans ont signé leur 20e victoire en 22 rencontres, consolidant leur place de leader du championnat Espoirs ÉLITE.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ✅@limogescsp 48 – 115 JL Bourg Démonstration XXL à Beaublanc ! Nos Espoirs ont frappé fort et laissé Limoges sans réponse ! Une mission plus que réussie avant le match des pros 💥 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝘂𝘀, derrière notre équipe Espoir.#WeRedy pic.twitter.com/LCNYc25CZF — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) March 22, 2025

Une démonstration de force collective à Limoges

Dès l’entre-deux au Palais des Sports de Beaublanc, la JL Bourg a pris les commandes du match avec une agressivité défensive étouffante et une réussite offensive impressionnante. Ayuba Bryant Jr. a lancé les hostilités à 3-points, pendant que Wilson Jacques dominait déjà le secteur intérieur. En face, Limoges multipliait les balles perdues et les tirs précipités. Résultat : un premier quart sans appel, bouclé sur le score de 28-9 pour les visiteurs.

Le rouleau compresseur burgien a poursuivi son œuvre dans le deuxième quart. Malgré quelques maladresses, la profondeur d’effectif et la rigueur collective ont permis à la JL de maintenir un rythme élevé. Wilson Jacques, déjà en double-double avant la mi-temps, a été l’un des artisans majeurs de cette domination. À la pause, le score affichait 59-22, soit un écart de +37 en faveur des Rouge et Blanc.

Khadim Kane en patron, Wilson Jacques impérial

Au retour des vestiaires, Khadim Kane a enflammé la salle avec un dunk ravageur, lançant un troisième quart encore à sens unique. Leeroy Nijean a ajouté son grain de sel à longue distance, pendant qu’Ayuba Bryant Jr. enfonçait le clou avec un dunk and-one. Complètement dépassés, les Limougeauds ont sombré face à une défense bressane toujours plus étouffante.

Le dernier quart n’aura été qu’une formalité. Malgré une intensité moindre, Bourg a continué d’empiler les points jusqu’à atteindre un écart final de +67 (148-81), la plus grosse défaite subie par Limoges cette saison. Même si ces deux formations U21 ne jouent pas dans la même cour, l’ampleur du score est humiliant, d’autant plus que l’équipe professionnelle – coachée par Frédéric Fauthoux – est venu l’emporter elle aussi largement (63-87) plus tard dans la soirée.

Une victoire majuscule qui assoit la domination burgienne

Khadim Kane a terminé MVP avec 23 points, 8 rebonds, 3 passes et 3 interceptions (33 d’évaluation), bien épaulé par Wilson Jacques (18 points, 14 rebonds, 3 contres, 32 d’évaluation) et Léon Sifferlin (18 points, 8 passes, 4 interceptions). Mais c’est surtout le collectif de la JL Bourg qui impressionne. Toujours en tête du championnat, avec trois victoires d’avance sur Cholet – qui a retrouvé le succès, face à La Rochelle (89-70) -, les joueurs de Bourg-en-Bresse confirment qu’ils sont les grands favoris pour décrocher le titre de champion de France Espoirs.