Mikko Larkas sort de ses gonds : « C’est une honte ce qu’on a montré ! »

Deux équipes ont grandement souffert sur ce début de 22e journée de Betclic Élite. Le Portel d’un côté (défaite 106-76 à Chalon) et Limoges de l’autre (défaite 63-87 à domicile contre Bourg). Deux clubs qui s’étaient justement affrontés il y a deux semaines, et qui avaient vu sortir vainqueur le CSP. Mais cette fois, les Limougeauds ont montré un tout autre visage sur leur parquet de Beaublanc.

Avec seulement 63 points marqués à 35,5% aux tirs, ils ont inscrit leur plus faible total de points depuis octobre 2024 et la défaite en Coupe de France à Pau. À l’époque dirigée par Jean-Marc Dupraz, l’équipe de Mikko Larkas semble toujours souffrir des mêmes maux. C’est en tout cas ce que dit l’entraîneur finlandais, qui est sorti de ses gonds après cette large défaite contre Bourg. Ce alors que le CSP allait mieux, avec trois victoires sur leurs quatre derniers matchs, dont une contre l’ASVEL. Dans des propos rapportés par France Bleu, il a passé un coup de gueule justement pour remotiver ses troupes :

« C’est une honte ce qu’on a montré. Tout le monde doit se regarder dans le miroir. Ce n’est pas une question de tactique, on a joué comme des enfants de 3 ans. Personne ne faisait de faute. Tout le monde a abandonné. Il n’y avait pas d’équipe. Je suis très déçu de moi. Je suis le coach, vous pouvez me blâmer si vous voulez, mais si on ne vient pas au match, c’est impossible… Je suis très très déçu de notre match. Tu peux perdre mais pas comme ça. J’attends une réponse de la part des joueurs. »

Course au maintien

Un sursaut serait bienvenu étant donné que Limoges est toujours dans la zone de danger. Avec 8 victoires pour 14 défaites cette saison, ils n’ont que deux victoires d’avance sur Le Portel, premier de la zone de relégation. Ils sont à égalité avec Strasbourg et ont une victoire d’avance sur Gravelines-Dunkerque. Tous ces clubs vont être sous pression lors des huit derniers matchs de championnat. Le CSP jouera sa prochaine rencontre vendredi 28 mars sur le parquet de Nanterre. Une réaction est attendue, comme l’a appelée Larkas.

Le club historique du championnat français n’a plus connu la Pro B depuis 2011/12, même si le feuilleton de la vente du club au printemps dernier avait failli provoquer une descente encore plus profonde. En juillet dernier, le nouveau président Lionel Peluhet avait anticipé qu’il faudrait « deux ans pour stabiliser et restructurer le CSP. »