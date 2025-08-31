Recherche
Présaison

La JL Bourg et Strasbourg montent en puissance, du grand Yohan Choupas pour la première sortie de l’Élan Chalon

Présaison - Samedi 30 août, outre le Trophée du Golfe où Le Mans et Cholet se sont qualifiés pour la finale, d'autres formations de Betclic ELITE ont poursuivi leur préparation, avec des victoires convaincantes de la JL Bourg, de la SIG Strasbourg et de l'Élan Chalon.
Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Après avoir chacun eu une première mise en jambes face au SCABB, la JL Bourg et la JDA Dijon se sont retrouvés à Prissé samedi 30 août pour se jauger entre formation du même échelon. Même en l’absence de son entraîneur, Frédéric Fauthoux, actuellement en plein EuroBasket, Bourg-en-Bresse semble avoir une petite longueur d’avance dans sa préparation sur son homologue dijonnais.

LIRE AUSSI

Pluralité de menaces à la JL Bourg

Malgré un bon début de match de la JDA (12-14), les Burgiens ont par la suite imposer leur loi, pour s’adjuger la rencontre sur le score finale de 87 à 64. Portée par Darius McGhee sur sa première sortie (24 points), la Jeu a cette fois pu compter sur une pluralité de menaces : Both Gach et J.T. Shurmate ou William McDowell-White faisant étalage de leurs compétences derrière l’arc (14/36 à 3-points au total, contre seulement 7/25 pour la JDA). Quand en plus le rebond offensif (18 prises) était également propriété du club de l’Ain, la JDA Dijon ne pouvait pas grand chose, et ce malgré le match quasi-parfait de Jordan Barnett (18 points à 6/7 aux tirs).

Un duo Brown – Davis Jr. en jambes pour la SIG

Comme la JL Bourg, la SIG Strasbourg, également privée de son coach Janis Gailitis pour cause d’Euro, a signé une 2e victoire en deux matchs en préparation. Après une première sortie difficile contre le voisin bas-rhinois, l’ASA, les joueurs strasbourgeois ont été plus à l’aise face à un autre rival régional, le SLUC Nancy (74-87).

LIRE AUSSI

Le duo Gabe Brown – Mike Davis Jr (43 points à eux deux) a porté Strasbourg, qui a mis un sérieux coup d’accélérateur en seconde période (34-48). »La prochaine étape sera d’améliorer l’alchimie et de gagner davanatge de confiance dans ce que nous faisons sur le terrain. C’était un très bon match », se félicitait l’adjoint alsacien, Massimo Maffezzoli.

Contrairement à ses homologues de Betclic ELITE, l’Élan Chalon a seulement disputé son premier match de préparation ce week-end. L’équipe d’Elric Delord a eu une mise en route plutôt tranquille face aux Lions de Genève, menant déjà de plus de 20 points à la pause () pour finalement s’imposer 97 à 63. Son arrière Yohan Choupas s’est particulièrement illustré avec 25 points (6/12 aux tirs), tandis que Yanis Tonnellier, Mathéo Leray, Lionel Gaudoux, Obinna Anochili et Akaram Naji ont tous marqué 10 points ou plus.

L’ensemble des résultats de la présaison LNB

Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
