La JL Bourg ravie pour Fauthoux : « C’est un honneur d’avoir le coach de l’Équipe de France sur le banc »

Frédéric Fauthoux a pris en main l’équipe de France masculine. Le technicien landais aura donc une double-casquette : celle de coach des Bleus en sélection mais aussi d’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de la JL Bourg.

Julien Desbottes, le président du club de l’Ain, s’est exprimé à ce sujet :

C’est un message très fort que l’on envoie sur la capacité de notre club à attirer des talents et à les conserver dans le temps. Évidemment, ça nous obligera à beaucoup de structuration et de professionnalisme. Ça a aussi une part d’inconvénients, mais que l’on se doit de solutionner pour que ce soit avant tout un facteur d’accélérateur de développement, plutôt qu’une complication dans la gestion, si ce n’est quotidienne, lors des fenêtres internationales et durant l’été. C’est donc une part de challenge en commun qu’il faudra relever, mais nul doute que l’on a le niveau de structuration pour le faire. C’est en conclusion un sentiment extrêmement positif pour Frédéric, mais aussi pour le club de la JL. »

Ancien agent de Frédéric Fauthoux devenu consultant sportif de la JL Bourg, François Lamy s’est lui aussi exprimé sur cette nomination :

« Cette nomination m’apporte une grande émotion, puisque j’ai accompagné Freddy à toutes les étapes depuis les tous débuts de sa carrière professionnelle de coach, d’abord en tant qu’agent, puis en tant que dirigeant, et parce que je connais l’attachement viscéral de Freddy pour le maillot bleu et le rayonnement du basket français. C’est également la qualité du travail accompli ici à la JL Bourg qui est reconnue, et c’est une grande fierté pour le club et tout son environnement. Enfin et surtout, l’ensemble du staff sportif et l’équipe redoubleront d’efforts et d’engagement pour que les résultats continuent d’apporter joie et fierté à la communauté bressane, et légitimité aux acteurs de ce projet d’évoluer aux meilleurs niveaux. »