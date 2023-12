La JL Bourg retrouve le top 2 de son groupe à Wroclaw

EuroCup - Pour débuter la phase retour de la compétition, la JL Bourg a réalisé une belle opération en s'imposant à Wroclaw (63-72). Le club bressan profite de la défaite de Cluj-Napoca contre Turk Telekom pour chiper la 2e place au club roumain.

En Pologne, la JL Bourg a signé une 4e victoire consécutive en EuroCup sur le parquet du Slask Wroclaw (63-72). Ce succès, combiné à la défaite de Cluj-Napoca contre Turk Telekom, permet à la Jeunesse Laïque de reprendre la 2e place au club roumain et de continuer à talonner l’invaincu Gran Canaria.

« Le plus important était de gagner et nous l’avons fait, même si ce n’était pas notre meilleur match de la saison », analysait l’entraîneur bressan Frédéric Fauthoux. Malgré une prestation offensive en demi-teinte (20 ballons perdus), Bourg-en-Bresse a assuré l’essentiel sur le terrain de la lanterne rouge du groupe B (1 victoires – 9 défaites). La JL Bourg a pu compter sur l’adresse de ses joueurs extérieurs (16 points pour Isiaha Mike, 12 pour Jeremy Morgan ou encore 8 pour Bryce Brown) pour toujours mener d’une dizaine de points et sans jamais réellement être inquiétée par l’escouade polonaise. Le meneur de jeu burgien Axel Julien n’a pas joué cette rencontre pour raisons personnelles.

