La joie de Dijon d’être en playoffs : « Il y avait beaucoup de pression et on sort un vrai bon match »

La JDA Dijon a rejoint l’Élan Chalon parmi les grands gagnants de la première édition du play-in. Après avoir perdu contre son voisin chalonnais lors de la confrontation 7-8, la Jeanne d’Arc a su se remettre en selle face à Saint-Quentin, dans le dernier match couperet du format. Les Dijonnais ont su dominer le SQBB (92-79) pour s’offrir leur place en playoffs et défier le Paris Basketball en quart de finale.

Ainsi, la JDA Dijon va pouvoir prolonger le plaisir de sa saison 2024-2025, même si la tâche s’annonce rude face au leader de la saison régulière et dernier quart de finaliste des playoffs d’EuroLeague. Avant de se projeter vers le club de la capitale, l’entraîneur dijonnais Laurent Legname tenait d’abord à souligner la qualification de son équipe à ce stade la compétition. Après un début de saison mitigé et quelques déceptions en cours d’exercice comme la demi-finale de FIBA Europe Cup contre Bilbao, Axel Julien et ses partenaires ont à chaque fois su rebondir.

« Je retiens la joie qu’on a de se qualifier pour les playoffs, avec sûrement une place européenne pour la saison prochaine », savourait Laurent Legname auprès du Bien Public. « On a entendu beaucoup de choses, sur les hauts et les bas, mais en jouant 53 matches, on fait quart de finale de coupe de France, demi-finale de Fiba Europe Cup où on perd les pédales sur 5 minutes face au futur vainqueur et, en championnat, après une mauvaise entame, et des ajustements pour régler les problèmes de complémentarité, on est passé d’un bilan de 4 victoires – 9 défaites le 6 décembre à 15 victoires – 15 défaites le 17 mai. »