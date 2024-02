La Leaders Cup, un scènario qui « se répète » cette saison pour Champagne Basket

Outre l’assurance de déjà se qualifier pour les playoffs en remportant la Leaders Cup Pro B, Champagne Basket pouvait tout simplement décrocher le premier titre de son histoire, à l’image du Paris Basketball.

« C’est très dur parce qu’on avait le match en main » Florian Léopold, intérieur de Champagne Basket

Sur une série de cinq victoires sur les six derniers matchs de championnat, cette finale face à Vichy doit malgré tout donner encore un peu plus de garanties à Champagne Basket. Et le principal axe de travail est déjà connu pour la seconde partie de saison à venir. « Un match, il faut être capable de le terminer, insistait Thomas Andrieux. Je répète, je déplore vraiment ces deux situations où si on verrouille notre rebond défensif, derrière ils sont quasiment obligés de faire faute. On peut potentiellement passer à plus 5 ou plus 6, à une vingtaine de secondes. On est quand même en bonne position. C’est le propre du basket, vous savez qu’il peut y avoir des retournements de situation. Ça s’est retourné malheureusement contre nous. »