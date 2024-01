La LNB dissout son Comité Sanitaire

Alors que l’appel de la Chorale de Roanne concernant le report de son match contre le BCM Gravelines-Dunkerque, décidé par le Comité Sanitaire de la LNB suite à des cas de Covid-19 et de grippe du côté maritime, était étudié ce jeudi par la FFBB, cette situation a entraîné une petite modification au sein de la ligue : la dissolution dudit comité.

« Le Comité Sanitaire ne se justifie plus »

Réuni le 10 janvier 2024, le Comité Directeur de la LNB l’a décidé à l’unanimité. « Le Comité Directeur estime que le Comité Sanitaire ne se justifie plus », indique le relevé de décisions publié par la ligue. « Ce dernier avait été mis en place pour faire face à la pandémie de Covid-19. Cette maladie n’étant plus considérée comme une pandémie, il n’est plus nécessaire de maintenir les dispositifs mis en place à l’époque. […] Il reviendra au Comité Directeur de prendre les décisions qui s’imposent en cas d’émergence d’une nouvelle pandémie. »

Composé de cinq membres désignés pour leurs compétences dans le domaine du médical et du sport professionnel, le Comité Sanitaire avait le pouvoir de décider unilatéralement du report d’une rencontre.