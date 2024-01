La meilleure attaque, défense, équipe au rebond… Le point sur les stats à la mi-saison

Alors que la saison de Betclic ELITE reprend ses droits ce samedi 13 janvier, et que la mi-saison est passée, voici un retour statistique sur la première partie de l’exercice 2023-2024 avec plusieurs chiffres clés.

La meilleure attaque : Monaco

Largement en tête à l’intersaison (16 victoires et 1 défaite), l’AS Monaco s’appuie sur une défense solide (104,9 de defensive rating, 4e de Betclic ELITE) mais surtout une excellente attaque. La Roca Team a le meilleur offensive rating de la division (124,2), largement devant Paris (117,7), l’ASVEL (116) et la JL Bourg (114,9). Devant Limoges (105,2), les Metropolitans 92 ont eux la pire attaque de la division (104,5).

La meilleure défense : Bourg-en-Bresse

Juste devant Saint-Quentin (103,2 de defensive rating), la JL Bourg a la meilleure défense de Betclic ÉLITE début 2024 avec un très bon defensive rating (103,1). Le Paris Basketball (104,8) et Monaco suivent. A l’opposé, les Metropolitans 92 sont les plus permissifs (120,9) devant Roanne (117,3).

L’équipe qui joue sur le rythme le plus élevé : Roanne

Roanne est l’équipe qui joue le plus de possessions par rencontre, avec un PACE de 74,2. D.J. Cooper & co font mieux que Blois (73,5), Nancy et Le Mans (73,4). A l’autre bout du classement, Gravelines-Dunkerque (69,8) joue sur le rythme le plus lent de la division.

La meilleure équipe au rebond : l’ASVEL

L’ASVEL est l’équipe qui sécurise le mieux le rebond de Betclic ELITE, avec 55,8% des rebonds disponibles captés. Paris est premier au rebond offensif (37,9%) et Le Mans domine au rebond défensif (74,9%).

L’équipe la plus adroite à 3-points : l’ASVEL

Avec 40,1% de réussite à 3-points, l’ASVEL est l’équipe la plus adroite derrière l’arc. L’AS Monaco est deuxième (39,1%). Derrière les deux équipes EuroLeague, on retrouve l’Elan Chalon (37,6%) et la JL Bourg (37,1%) loin derrière. Autrement, Paris est l’équipe qui tente de loin le plus de tirs primés (29,2 tentatives) malgré une adresse quelconque dans ce secteur (34,6%, 7e). Sur l’adresse générale, l’ASVEL est la seule à plus de 50% (51,2%). Monaco y est presque (49,8%). La JL Bourg complète le podium (48,6%).

L’équipe qui compte le plus de tirs : Nanterre

Avec son duo sénégalais Ibrahima Fall Faye – Hamady N’Diaye, Nanterre est l’équipe qui contre le plus de tirs (9,5%) devant Le Portel (8,8%), qui est devant au nombre total par match (3,3).

L’équipe qui pique le plus de ballons : Dijon

Avec 8,7 interceptions par rencontre, pour 12,6% de possessions défensives qui se terminent par une interception, la JDA Dijon est l’équipe qui pique le plus de ballons en Betclic ELITE cette saison.

L’équipe qui perd le moins de ballon : Monaco

Si l’ASVEL est l’équipe qui perd le plus de ballons (19,5%, quasiment une possession sur cinq), l’autre équipe EuroLeague de Betclic ELITE, l’AS Monaco, est celle qui protège le mieux la balle (13,2%).

L’équipe qui a le plus gros taux de passes décisives pour marquer : Blois

Blois est l’équipe qui marque la plus large part de ses points après une passe décisive (68,5%). Monaco, grâce à ses énormes individualités en un contre un, est dernier dans cette catégorie (58,3%).