La première victoire de la saison en EuroLeague revient à… Dubaï !

C’est désormais concret : le Dubaï Basket-ball Club est une équipe d’EuroLeague. Le club émirati a disputé le premier match de son histoire sur la plus grande scène européenne. Et celui-ci est bel et bien une victoire. À domicile, face au Partizan Belgrade, équipe historique de la compétition. Le score final (89-76) montre qu’il faudra se méfier de ces nouveaux venus, qui ont bâti une équipe redoutable cet été.

Pour leur entrée dans la compétition européenne, les joueurs de Dubaï ont montré une maîtrise impressionnante face à l’un des clubs les plus titrés d’Europe. Sous la houlette de l’entraîneur Jurica Golemac (lui aussi rookie en EuroLeague), l’équipe a su imposer son rythme dès le début, avec un premier quart-temps remporté 28-18. Bien que le Partizan ait réagi en remportant le deuxième quart (22-19), Dubaï a maintenu son avance grâce à une défense solide et une attaque efficace. Les deux derniers quart-temps ont été remportés par Dubaï (21-16 et 21-20), scellant ainsi la victoire. On notera notamment un joli 11/20 à 3-points, ou cet excellent ratio de 21 passes décisives pour 8 ballons perdus.

Match maîtrisé

Dzanan Musa a été l’un des artisans de ce succès historique. Le transfuge du Real Madrid, qui sera à n’en pas douter le leader de cette équipe, termine avec 19 points, 4 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes. Le letton Davis Bertans a lui fait ce qu’il fait de mieux – tirer à 3 points – marquant 20 points à 5/7 de loin. L’ancien monégasque Dwayne Bacon est venu apporter sa pierre à l’édifice avec 11 points. En bref, c’est une prestation maîtrisée par les nouveaux arrivants. Le Partizan Belgrade, dirigé par l’emblématique Zeljko Obradovic, a reconnu la supériorité de son adversaire du soir. Le coach serbe a admis que son équipe n’avait pas été à la hauteur, notamment en défense.

Cette victoire marque un tournant pour le basketball à Dubaï, qui envoie un message fort à la scène européenne. Le succès a été largement célébré par les joueurs devant les fans, et par le club sur les réseaux sociaux. Ce qui a tout de même attiré son lot de critiques et de remarques acerbes sur la présence de cette équipe en EuroLeague.