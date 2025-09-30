Recherche
EuroLeague

La première victoire de la saison en EuroLeague revient à… Dubaï !

EuroLeague - Placé en ouverture de la saison, le match entre le Partizan Belgrade et les nouveaux venus du Dubaï BC a tourné en faveur de l'équipe émirati (89-76), qui a pu célébrer une victoire historique dans l'élite européenne devant son public.
|
00h00
Résumé
Écouter
La première victoire de la saison en EuroLeague revient à… Dubaï !

Le champion d’Europe Isaac Bonga face à l’ancien monégasque Dwayne Bacon : le duel a tourné en la faveur du second

Crédit photo : EuroLeague

C’est désormais concret : le Dubaï Basket-ball Club est une équipe d’EuroLeague. Le club émirati a disputé le premier match de son histoire sur la plus grande scène européenne. Et celui-ci est bel et bien une victoire. À domicile, face au Partizan Belgrade, équipe historique de la compétition. Le score final (89-76) montre qu’il faudra se méfier de ces nouveaux venus, qui ont bâti une équipe redoutable cet été.

Pour leur entrée dans la compétition européenne, les joueurs de Dubaï ont montré une maîtrise impressionnante face à l’un des clubs les plus titrés d’Europe. Sous la houlette de l’entraîneur Jurica Golemac (lui aussi rookie en EuroLeague), l’équipe a su imposer son rythme dès le début, avec un premier quart-temps remporté 28-18. Bien que le Partizan ait réagi en remportant le deuxième quart (22-19), Dubaï a maintenu son avance grâce à une défense solide et une attaque efficace. Les deux derniers quart-temps ont été remportés par Dubaï (21-16 et 21-20), scellant ainsi la victoire. On notera notamment un joli 11/20 à 3-points, ou cet excellent ratio de 21 passes décisives pour 8 ballons perdus.

Match maîtrisé

Dzanan Musa a été l’un des artisans de ce succès historique. Le transfuge du Real Madrid, qui sera à n’en pas douter le leader de cette équipe, termine avec 19 points, 4 rebonds et 5 passes décisives en 34 minutes. Le letton Davis Bertans a lui fait ce qu’il fait de mieux – tirer à 3 points – marquant 20 points à 5/7 de loin. L’ancien monégasque Dwayne Bacon est venu apporter sa pierre à l’édifice avec 11 points. En bref, c’est une prestation maîtrisée par les nouveaux arrivants. Le Partizan Belgrade, dirigé par l’emblématique Zeljko Obradovic, a reconnu la supériorité de son adversaire du soir. Le coach serbe a admis que son équipe n’avait pas été à la hauteur, notamment en défense.

Cette victoire marque un tournant pour le basketball à Dubaï, qui envoie un message fort à la scène européenne. Le succès a été largement célébré par les joueurs devant les fans, et par le club sur les réseaux sociaux. Ce qui a tout de même attiré son lot de critiques et de remarques acerbes sur la présence de cette équipe en EuroLeague.

EuroLeague – Journée 1
30/09/2025
DUB Dubai Basketball
89 76
PAR Partizan Belgrade
HAP Hapoel Tel Aviv
103 87
FCB FC Barcelone
EFE Anadolu Efes Istanbul
85 78
MAC Maccabi Tel Aviv
CRV Crvena Zvezda Belgrade
82 92
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
PAN Panathinaikos Athens
87 79
BAY FC Bayern Munich
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
96 102
OLY Olympiacos Piraeus
BOL Virtus Bologna
74 68
REA Real Madrid
01/10/2025
ASM Monaco
ZAL Zalgiris Kaunas
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
PAR Paris Basketball
ASV ASVEL
VAL Valencia Basket

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Commentaires

