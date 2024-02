La Rochelle tient sa revanche sur Rouen, Antibes et Fos poursuivent leur redressement

Corrigé à Rouen (110-72) le 13 janvier, La Rochelle avait à cœur de prendre sa revanche. Dans une salle de Gaston Neveur encore pleine, l’équipe de Julien Cortey a très bien fait le boulot face à une formation normande qui continue d’artiller à tout va à 3-points (22/38 contre La Rochelle, 27/111 sur les quatre derniers matches).

Le Stade Rochelais (17 victoires en 19 matches), toujours invaincu à domicile (10/10), conserve deux victoires d’avance sur Vichy. La JAV s’est imposée sur le parquet d’Aix-Maurienne (+4) grâce à un troisième quart-temps dominé de A à Z (10-30) et un faible nombre de balles perdues (7) leur ayant permis de tenter 79 tirs de champ et 17 lancers francs. La formation de Guillaume Vizade creuse l’écart sur le troisième, Boulazac (14 victoires et 6 défaites), puisque le BBD s’est laissé surprendre à Denain (73-72). Pourtant mieux partie (0-9, 4′) avec un Jean-Marc Pansa intenable en début de rencontre (15 d’évaluation après 5 minutes de jeu), s’est fait rejoindre au score puis dépasser avant la pause (36-32). Après avoir redémarré la rencontre par un 10-0, les visiteurs ont connu le même scénario en deuxième mi-temps. La jeune garde de Voltaire a ramené son équipe dans le match avant que Chris Lykes n’inscrire les 3 lancers francs décisifs. Et qu’Angelo Warner ne manque le lay-up de la victoire.

Mattias Markusson déjà essentiel pour Fos

La cassure est néanmoins important au classement car derrière Rouen (11 victoires et 8 défaites) a perdu quatre matches de suite et que les différentes équipes se neutralisent journée après match. Nantes a récité son basket (110 points marqués, dont 30 par Christian Lutete) face à une formation de Saint-Chamond dans le dur (six défaites de suite). Antibes (9 victoires et 10 défaites) a fini fort contre l’Élan béarnais (10 victoires et 9 défaites) avec un Mathieu Boyer qui domine toujours autant (18 points et 10 rebonds pour 29 d’évaluation). Les Sharks restent sur 7 victoires lors des 8 dernières journées.

En deuxième partie de tableau, Champagne Basket (8 victoires et 11 défaites) et Fos Provence (5 victoires et 14 défaites) se sont imposés après prolongation. Les Marnais ont gagné à Évreux avec une bonne performance de l’ancien arrière de l’ALM, Marquis Jackson. Pour les BYers, c’est une deuxième victoire en deux matches cette semaine qui fait le plus grand bien. Mattias Markusson confirme que son apport est déjà précieux (14 points à 6/7 aux tirs et 15 rebonds pour 28 d’évaluation en 34 minutes). Enfin, s’il n’y a pas eu de prolongation, l’Alliance Sport Alsace (8 victoires et 11 défaites) s’est imposée d’un petit point à Angers (5 victoires et 14 défaites).

Les résultats de la 19e journée de la Pro B :