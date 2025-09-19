Recherche
NM1

La saison de NM1 2025-2026 démarre ce vendredi, et elle s’annonce relevée

NM1 - La saison de Nationale Masculine 1 débute ce vendredi 19 septembre avec 28 équipes en lice. Fos-sur-Mer vise un retour immédiat en Élite 2, Boulogne-sur-Mer et Levallois affichent de grosses ambitions, Mulhouse reste sur sa finale 2025, tandis que Le Havre rêve plus que jamais de remontée.
|
00h00
Résumé
Écouter
La saison de NM1 2025-2026 démarre ce vendredi, et elle s’annonce relevée

Tom Wiscard-Goetz et Tarbes-Lourdes font partie des bons outsiders de la saison NM1 de 2025-2026

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le championnat de NM1 reprend ses droits ce vendredi 19 septembre 2025. Après un été agité sur le marché des transferts, les forces en présence se sont redessinées et les prétendants à la montée sont nombreux : Fos-sur-Mer, Boulogne-sur-Mer, Le Havre, Mulhouse, Chartres ou encore Levallois, qui a massivement investi. Avec 28 équipes engagées et une formule inchangée, la saison 2025-2026 s’annonce dense et pleine de suspense.

Une ouverture riche en affiches

Cette première journée propose déjà des confrontations intéressantes : Fos-sur-Mer, relégué d’Élite 2, affronte Metz avec l’objectif d’imposer son statut de favori contre un petit poucet dès l’entame. Boulogne-sur-Mer accueille le promu Salon-de-Provence, tandis que Chartres, de retour en NM1 après un passage express en Pro B, sera attendu à Fougères.

Les regards seront aussi tournés vers Levallois, nouvelle place forte de la division, qui débute contre le Pôle France de Nathan Soliman. Mulhouse, finaliste 2025, retrouve son public face à Saint-Vallier, alors que Le Havre, toujours ambitieux, reçoit Besançon.

 

Fos, Boulogne et Levallois parmi les favoris

À Fos, l’entraîneur Emmanuel Schmitt a rappelé dans La Provence que « l’identité de l’équipe commence à se mettre en place, mais il faudra du temps pour monter en puissance ». Les Fosséens veulent transformer leur salle de Parsemain en citadelle imprenable.

Boulogne-sur-Mer, relancé en coulisses, affiche également de grandes ambitions et veut se repositionner comme un prétendant au haut de tableau. Levallois, qui a beaucoup investi cet été, sera observé de près : avec un effectif renforcé, le club des Hauts-de-Seine fait figure d’outsider à la montée.

Les outsiders à surveiller

Finaliste de la saison dernière, Mulhouse repart avec l’envie de confirmer son statut, tandis que Le Havre, qui rêve de retrouver l’étage supérieur depuis plusieurs saisons, espère enfin franchir un cap. Chartres, fort de sa grande salle et d’un effectif compétitif, nourrit également des ambitions légitimes après un aller-retour en ÉLITE 2.

Les Sables, demi-finalistes surprises au printemps 2025, ont déjà montré les dents en Coupe de France face à Poitiers (Élite 2). François Sence, leur entraîneur, l’a rappelé dans Ouest-France : « L’objectif est de confirmer et d’aller chercher un top 7 dès la première phase pour assurer le maintien ».

Un marathon vers l’ÉLITE 2

Avec sa formule en trois phases, la NM1 reste un championnat à rallonge où la régularité est primordiale. La montée directe reviendra à l’équipe terminant première du Groupe A lors de la deuxième phase, tandis que les playoffs détermineront le deuxième promu (et le champion de NM1).

Chaque journée comptera, et la bataille pour l’Élite 2 s’annonce plus ouverte que jamais.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
