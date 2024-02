La Séguinière et Rognonas en Petit Poucet, Monaco proche de l’histoire : le programme du Trophée Coupe de France

Les quarts de finale des tableaux masculins et féminins du Trophée Coupe de France sont connus ! Ils sont encore huit de chaque côté à prétendre à une place en finale, qui aura lieu le 26 avril prochain à l’Accor Arena de Bercy.

Fougères rêve de la passe de trois

Chez les hommes, Fougères double tenant du titre s’est sorti du piège à Charleville-Mézières (72-81) et s’offre un nouveau plateau à domicile. Les Bretons, co-leaders de leur groupe en NM2, seront les favoris du week-end en compagnie de Levallois, emmené par un Kévin Thalien de luxe (26 points 8/10 à trois points et 6 rebonds) lors de la qualification à Cergy-Pontoise (88-78).

Mais les deux gros devront attendre les demi-finales pour éventuellement s’affronter. Invité surprise grâce à sa victoire contre Tourcoing (92-86), La Séguinière (NM3) défiera Levallois. De son côté, le Pays de Fougères défiera Val de Seine, qui a vaincu La Charité (88-62).

Dans l’autre plateau, à Sorgues, le finaliste Beaujolais défiera le CS Gravenchon, mené par son axe 1-5 Mathéo Cauwet – Shawn King. Soit un choc entre le premier de la Poule A et le troisième de la poule C de Nationale 2. L’autre rencontre du week-end sera plus déséquilibrée, sur le papier, entre Auch et Rognonas (NM3), qui a réalisé l’exploit de sortir le futur hôte sorguais en 1/8e de finale (90-88). Mais les Gersois sauront ne pas sous-estimer les Sudistes, qui évolueront presque à domicile, tant ils ont galéré à éliminer Vaulx-en-Velin (85-80), une formation de Prénationale.

Le programme À Fougères : Levallois – La Séguinière (+7) le samedi 16 mars à 17h15

Fougères – Val de Seine le samedi 16 mars à 20h À Sorgues : Gravenchon – Beaujolais le samedi 16 mars à 17h15

Auch – Rognonas (+7) le samedi 16 mars à 20h

Lamboisières-Martin en Petit Poucet

Dans le tableau féminin, il ne reste plus qu’une seule formation de Nationale 2, Lamboisières-Martin, en compagnie des sept pensionnaires de NF1. En 1/8e de finale, les joueuses du Maine-et-Loire ont sorti le Stade Français de Régis Racine (72-68).

Le Petit Poucet défiera Limoges à Alençon, où les locales recevront ensuite Franconville, qui a bénéficié du forfait des Girondines. Dans l’autre plateau, à Geispolsheim, Monaco défiera Annemasse avec le statut de favori. Victorieuses en 2017 et 2022, les joueuses de la Principauté visent un troisième titre qui serait un record. Plus tard dans la soirée, les Alsaciennes de Geispo (qualifiées après le forfait de Martigues) recevront l’ASVEL. Des Villeurbannaises qui seront évidemment en quête d’une qualification pour les demi-finales, mais aussi d’un point bonus pour renforcer leur première place.