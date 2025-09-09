Recherche
EuroBasket masculin

La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025

EuroBasket - La Fédération serbe de basketball dément les rumeurs de limogeage de Svetislav Pešić. Le technicien expérimenté dispose d'un contrat jusqu'au 30 septembre 2025 et des discussions auront lieu dans les prochains jours pour analyser les résultats de l'EuroBasket.
00h00
La Serbie dément le départ de Svetislav Pešić malgré l’élimination précoce à l’EuroBasket 2025

Svetislav Pešić va-t-il continuer à coacher la Serbie ?

Crédit photo : Julie Dumélié

Dans un communiqué, la Fédération serbe de basketball (KSS) dément les rumeurs de limogeage de Svetislav Pešić. Le technicien expérimenté dispose d’un contrat jusqu’au 30 septembre 2025 et des discussions auront lieu dans les prochains jours pour analyser les résultats l’échec de l’EuroBasket 2025.

L’élimination surprise de la Serbie dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 face à la Finlande a créé une onde de choc. L’équipe nationale, considérée comme l’une des grandes favorites du tournoi, n’a pas répondu aux attentes, provoquant immédiatement des spéculations sur l’avenir de Svetislav Pešić.

Pešić sous contrat jusqu’en septembre 2025

Dès son retour à Belgrade, le sélectionneur avait clairement exprimé sa volonté de poursuivre : il n’avait aucune intention de démissionner. Malgré cette déclaration, plusieurs médias serbes ont rapidement évoqué une séparation imminente entre le technicien expérimenté et la Fédération.

La Fédération serbe de basketball (KSS) a rapidement réagi pour couper court aux rumeurs. Dans un communiqué officiel, elle précise : « La Fédération de basketball de Serbie informe le public que les informations apparaissant dans certains médias concernant le limogeage de Svetislav Pešić du poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine serbe sont fausses. Svetislav Pešić a un contrat avec la Fédération jusqu’au 30 septembre 2025. »

La rumeur Dušan Alimpijević

La KSS annonce que des discussions auront lieu prochainement pour faire le bilan de cette campagne européenne décevante. « Dans les prochains jours, la direction de la Fédération tiendra des discussions avec le sélectionneur, analysera les résultats du championnat d’Europe et prendra des décisions dans le meilleur intérêt du basketball serbe et de l’équipe nationale. »

La Fédération rappelle également les succès récents de Pešić, qui « a mené l’équipe nationale vers ses deux dernières médailles d’or, a amené la Serbie sur le podium lors des deux derniers tournois, et a restauré le statut de l’équipe nationale ainsi que la confiance de ses supporters. » Après l’élimination en huitièmes face à l’Italie lors de l’EuroBasket 2022, le technicien avait su rebondir en conduisant la Serbie en finale de la Coupe du monde 2023 et au bronze olympique à Paris 2024.

La Fédération conclut en appelant les médias à vérifier leurs informations auprès de sources officielles avant publication, afin d’éviter la désinformation qui pourrait nuire au basketball serbe. Le média Sport Klub a déjà avancé l’option de Dušan Alimpijević pour succéder à Pešić (76 ans). L’ancien coach de Bursaspor (finaliste de l’EuroCup en 2022) entraîne depuis 2023 le Besiktas Istanbul.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
