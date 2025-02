La SIG Strasbourg dans le dur avec 7 défaites de suite : « Il faut rester soudé »

Pour la SIG Strasbourg, les matchs se suivent et les résultats négatifs s’enchaînent depuis le début de l’année 2025. Une funeste série de 7 défaites consécutives, qui a pris place pendant les fêtes de fin d’année, et qui s’est encore poursuivie ce vendredi 14 février à Caen en quart de finale de la Leaders Cup. Pour la Saint-Valentin, l’ASVEL n’a fait aucun cadeau à une équipe strasbourgeoise combative mais finalement impuissante (90-75).

Trop de déficit physique face à l’ASVEL

Ce n’est pas faute d’avoir tenté d’instiguer le doute dans les têtes lyonnaises en début de match. « On fait 15 très bonnes premières minutes », notait Jean-Baptiste Maille. Avec différents types de défenses utilisés et un bon duo intérieur Dessert – Roberson (), la SIG a pose problèmes à l’ASVEL jusqu’au début du 2e quart-temps. Ensuite, la justesse du moment de l’effectif alsacien (absences de Chikoko et Invernizzi) face aux qualités athlétiques de la formation villeurbannaise a eu raison de leur mince espoir d’enrayer leur mauvaise série. « Derrière, on commet des erreurs, on se fait impacter physiquement », soufflait J-B Maille. « On prend un écart et contre une équipe comme celle-là, c’est tout de suite plus compliqué. On a souffert un petit peu à l’intérieur. Ils ont pris 16 rebonds offensifs en première mi-temps, c’est insensé. »

7 défaites de suite : « Ça commence à faire beaucoup »

Ainsi, la SIG Strasbourg aborde la trêve internationale de février sans avoir pu retrouver un brin de confiance. « C’est frustrant de sortir dès le premier jour et de ne pas repartir avec une dynamique positive », regrettait le meneur alsacien. « On a du travail, on est à 7 défaites de suite, ça commence à faire beaucoup. »

Ce match à la Leaders Cup aura au moins permis à Laurent Vila d’intégrer pour la première fois son nouveau meneur Troy Caupain Jr. (11 points et 4 passes décisives pour 2 ballons perdus) en situation de match : « Il a fait les efforts pour contrôler le tempo » décrivait Laurent Vila. « Défensivement, il a des repères à prendre encore. C’est un joueur qui a envie de nous aider ». Et qui devra le montrer dès la prochaine rencontre officielle de la SIG Strasbourg, ô combien importante au Portel le 28 février prochain. « Il va falloir inverser la dynamique, parce que nous sommes en train de plonger au classement », soutenait un Jean-Baptiste Maille lucide mais conscient que Strasbourg doit relever la tête très rapidement, sous peine d’une fin de saison complexe.

À Caen.