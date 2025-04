La SIG Strasbourg sombre à domicile contre Dijon

Ce samedi, dans une salle du Rhénus une nouvelle fois bien garnie, les Alsaciens ont vu leur belle série de deux victoires de rang brusquement s’arrêter face à la JDA Dijon (58-77).

Cinq points dans un quart-temps…

Dans une entame de match équilibrée où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, les Strasbourgeois ont pu s’appuyer sur l’efficacité de leur capitaine Filip Kruslin (12 points à 4/9 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives) pour creuser un premier écart dans ces premières minutes. Un écart rapidement comblé par des Dijonnais redoutables.

Sous l’impulsion d’un Markis McDuffie omniprésent (13 points à 5/7 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives) et de Gregor Hrovat (14 points à 4/7 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives), les hommes de Laurent Legname ont infligé un 6-0 pour repasser devant juste avant la fin du premier quart-temps (15-16, 10′).

Une dynamique bourguignonne qui s’est poursuivie dès l’entame du deuxième quart-temps. Dans le dur et contestée sur toutes les lignes de passes, incapable de trouver le chemin du cercle pendant plus de cinq minutes (seulement 5 points marqués en un quart-temps), la SIG Strasbourg a vu son adversaire du soir prendre le large dans cette première mi-temps. Repoussés à 15 points à la pause (20-35, 20′), les Alsaciens ont pris l’eau dans ces vingt premières minutes.

Capital dans la course au play-in

À l’image de sa fin de première mi-temps, la JDA Dijon est repartie sur les mêmes bases dès le retour des vestiaires. Comme dans un rêve, les Dijonnais ont passé une soirée tranquille en Alsace ce samedi, tout l’inverse des Strasbourgeois qui ont vécu un véritable cauchemar devant leur public. Avec cette large victoire acquise à l’extérieur (58-77), la JDA Dijon stoppe ainsi la belle série alsacienne et se relance, tout en s’offrant le luxe d’un succès primordial dans la course au play-in, reléguant désormais la SIG à deux longueurs.