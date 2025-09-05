Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

La Turquie grimpe en flèche, la France baisse… Le Power Ranking de la FIBA avant la phase finale de l’EuroBasket

EuroBasket 2025 - La FIBA a dévoilé son nouveau power ranking avant la phase finale de la compétition à Riga (Lettonie). Si la France descend légèrement dans la hiérarchie, la Turquie est considéré comme l'un des grands favoris désormais après une phase de groupes réussie.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Turquie grimpe en flèche, la France baisse… Le Power Ranking de la FIBA avant la phase finale de l’EuroBasket

Alperen Sengun fait de la Turquie un des favoris au titre.

Crédit photo : FIBA

Après les phases de groupe d’une compétition, les cartes sont forcément rabattues pour la prochaine échéance, le tableau final. Entre une surprise de taille (l’élimination de l’Espagne), des nations qui confirment (Allemagne, Turquie), d’autres qui se révèlent (Pologne) ou encore celles touchées par les blessures (Serbie, France, Lituanie), le paysage de l’EuroBasket 2025 a légèrement changé après avoir fait étape en Pologne, Lettonie, Finlande et Chypre.

LIRE AUSSI

La Turquie, une voie dorée vers la finale ? 

À l’aube de la dernière ligne droite à Riga, la FIBA a dévoilé son nouveau power ranking, avec quelques changements de taille.

Invaincue à l’issue de la phase de poules et première du groupe A, la Turquie s’avance sur le podium du baromètre de la FIBA, juste derrière l’Allemagne. « Nous vous avions dit de ne pas les sous-estimer parce qu’ils avaient remporté 3 victoires pour 2 défaites lors des matchs de préparation, mais pour être honnêtes, nous les avons sous-estimés en les classant seulement sixièmes dans la dernière édition du classement Power Ranking », écrit la FIBA dans son article. Reste à voir si l’instance ne les sur-estime pas cette fois, même si la Turquie a bel et bien marqué les esprits, avec son impressionnant trio Sengun – Osman – Larkin (46 points de moyenne). D’autant plus que la sélection d’Ergin Ataman bénéficie d’un tableau favorable, évitant l’Allemagne, la Serbie ou encore la France avant la finale.

La Serbie et la France chutent légèrement

Voilà également pourquoi certaines des trois dernières nations ont chuté dans le Power Ranking de la FIBA : une seule d’entre elles pourra rallier la finale de l’EuroBasket. Si l’Allemagne est désormais l’ultime favori selon la FIBA, après une phase de groupes impressionnante, la Serbie et la France ont perdu quelques places.

Pour la sélection serbe, cela s’explique par le forfait de son lieutenant, Bogdan Bogdanovic, et d’autres incertitudes sur des éléments clés, comme Aleksa Avramovic et Tristan Vukcevic. Concernant les Bleus, la défaite contre Israël a forcément levé quelques interrogations légitimes, alors que la France devra également faire avec un seul pivot de métier (Mam Jaiteh) pour le reste du tournoi après la blessure d’Alexandre Sarr. Serbie et France pourraient en plus croiser le fer dès les quarts de finale…

LIRE AUSSI

Dans le reste du power ranking de la FIBA pour l’EuroBasket 2025, notons l’incroyable entrée de la Pologne, qui a gagné six places par rapport au début du tournoi. La Loydinski mania n’y est pas étrangère… Retrouvez le reste du Power Ranking dans le tweet ci-dessous.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Turquie
Turquie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
on comptera les bouses à la fin de la foire, hein !!! sortir les espagnols du top 10, c'est limite non ? OK ils se sont vautrés, mais quand même. De plus, pourquoi changer le ranking à mi-parcours ? Pourquoi ne pas attendre la fin de la compet' ? Ca aurait plus de sens, non ?
Répondre
(3) J'aime
jeildo
Ça fait un peu à la tête du client.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
power ranking eurobasket
EuroBasket
00h00La Turquie grimpe en flèche, la France baisse… Le Power Ranking de la FIBA avant la phase finale de l’EuroBasket
valkyries playoffs wnba
WNBA
00h00Avec 44 points de ses Françaises, les Valkyries se qualifient pour les playoffs : une première en WNBA
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
dazn liga endesa
Liga Endesa
00h00DAZN acquiert les droits de diffusion du championnat d’Espagne, la Liga Endesa
Yauhen Massalski en NCAA, contre Gonzaga
ELITE 2
00h00Un Biélorusse complète l’effectif de l’ASA pour la saison 2025-2026
BFM peut-il venir compléter l'offre DAZN pour la Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Bientôt du basket en clair sur les antennes de BFM ?
Manu Lecomte a marqué le panier de la victoire pour la Belgique
EuroBasket
00h00Manu Lecomte offre la victoire à la Belgique sur un game winner face à la Pologne
Giannis Antetokounmpo et la Grèce ont sorti le tenant du titre, l'Espagne
EuroBasket
00h00Le tableau des phases finales de l’EuroBasket 2025
Tornike Shengelia et la Géorgie présentent un gros potentiel dans cet EuroBasket 2025
EuroBasket
00h00La France opposée à la Géorgie en 1/8e de l’Euro ; l’Espagne éliminée !
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
1 / 0