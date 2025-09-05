La Turquie grimpe en flèche, la France baisse… Le Power Ranking de la FIBA avant la phase finale de l’EuroBasket

Après les phases de groupe d’une compétition, les cartes sont forcément rabattues pour la prochaine échéance, le tableau final. Entre une surprise de taille (l’élimination de l’Espagne), des nations qui confirment (Allemagne, Turquie), d’autres qui se révèlent (Pologne) ou encore celles touchées par les blessures (Serbie, France, Lituanie), le paysage de l’EuroBasket 2025 a légèrement changé après avoir fait étape en Pologne, Lettonie, Finlande et Chypre.

La Turquie, une voie dorée vers la finale ?

À l’aube de la dernière ligne droite à Riga, la FIBA a dévoilé son nouveau power ranking, avec quelques changements de taille.

Invaincue à l’issue de la phase de poules et première du groupe A, la Turquie s’avance sur le podium du baromètre de la FIBA, juste derrière l’Allemagne. « Nous vous avions dit de ne pas les sous-estimer parce qu’ils avaient remporté 3 victoires pour 2 défaites lors des matchs de préparation, mais pour être honnêtes, nous les avons sous-estimés en les classant seulement sixièmes dans la dernière édition du classement Power Ranking », écrit la FIBA dans son article. Reste à voir si l’instance ne les sur-estime pas cette fois, même si la Turquie a bel et bien marqué les esprits, avec son impressionnant trio Sengun – Osman – Larkin (46 points de moyenne). D’autant plus que la sélection d’Ergin Ataman bénéficie d’un tableau favorable, évitant l’Allemagne, la Serbie ou encore la France avant la finale.

La Serbie et la France chutent légèrement

Voilà également pourquoi certaines des trois dernières nations ont chuté dans le Power Ranking de la FIBA : une seule d’entre elles pourra rallier la finale de l’EuroBasket. Si l’Allemagne est désormais l’ultime favori selon la FIBA, après une phase de groupes impressionnante, la Serbie et la France ont perdu quelques places.

Pour la sélection serbe, cela s’explique par le forfait de son lieutenant, Bogdan Bogdanovic, et d’autres incertitudes sur des éléments clés, comme Aleksa Avramovic et Tristan Vukcevic. Concernant les Bleus, la défaite contre Israël a forcément levé quelques interrogations légitimes, alors que la France devra également faire avec un seul pivot de métier (Mam Jaiteh) pour le reste du tournoi après la blessure d’Alexandre Sarr. Serbie et France pourraient en plus croiser le fer dès les quarts de finale…

Dans le reste du power ranking de la FIBA pour l’EuroBasket 2025, notons l’incroyable entrée de la Pologne, qui a gagné six places par rapport au début du tournoi. La Loydinski mania n’y est pas étrangère… Retrouvez le reste du Power Ranking dans le tweet ci-dessous.