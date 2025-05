L’ALM Évreux sauve sa place en Pro B, au détriment de Chartres et Fos !

Si l’ALM Évreux avait dû son maintien en Pro B à la disparition des Metropolitans 92 en 2023-2024, c’est bien sur le terrain que le club normand est allé le chercher en 2024-2025. Au prix notamment de deux déplacements fructueux dans le Sud, d’abord à Fos Provence fin avril, puis ce vendredi 9 mai à Hyères-Toulon, une dernière victoire validant son maintien et actant les relégations de Chartres et Fos Provence.

Un maintien acquis dans le Sud pour Évreux

Face à une équipe du HTV déjà assurée de son maintien en Pro B, Évreux a dominé la majorité de la partie au palais des sports de Toulon. Prenant le large dans le 2e quart-temps, en menant jusqu’à +17 (37-54), la formation de Marc Namura n’a pas tremblé au moment de revoir s’approcher Mathis Keita et ses partenaires en début de seconde période. Avec un duo intérieur Levarity – Ouedraogo diablement efficace (31 points et 20 rebonds à eux deux) dans la peinture (37 rebonds à 27) et une paire arrière Day – Angloma adroite (37 unités), l’ALM a repris ses aises pour s’assurer une fin de match tranquille et pouvoir se diriger vers une victoire libératrice (82-92).

Si l’ALM Évreux a bien acquis son maintien sur le terrain cette saison, elle le doit aussi à une belle bataille en coulisses. Après un retrait de deux victoires au classement en avril en raison de « problèmes financiers », les dirigeants ébroïciens ont réussi à mobiliser suffisamment de fonds pour que le Conseil Supérieur de Gestion de la LNB modifie sa décision initiale suite au recours gracieux déposé par le club.

Chartres et Fos officiellement relégué en NM1

Ainsi, avant la dernière journée de Pro B, Évreux dispose de deux victoires d’avance sur ses concurrents directs, Chartres et Fos Provence. Le CCBM, ne disposant pas du point-average, devait compter sur un ratage complet de l’ALM lors des deux dernières journées pour espérer se sauver. Mais en plus de la victoire ébroïcienne en terre toulonnaise, le CCBM n’a pas été en mesure de battre Vichy (69-75), retournant ainsi en NM1 moins d’un an après en être sortie. Pour Fos Provence, la dégringolade est encore plus folle, passant de la Betclic ELITE à la Nationale 1 en deux ans.