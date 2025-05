L’Anadolu Efes et le Panathinaïkos passeront aussi par un match décisif pour accéder au Final Four

Le Match 5 décisif entre Monaco et Barcelone ne sera pas le seul de ce premier tour de playoffs d’EuroLeague. Les Barcelonais ont en effet imité l’Anadolu Efes quelques minutes plus tôt, en remportant leur deuxième match à domicile pour égaliser la série à 2-2. Le score était même encore plus étriqué du côté des Turcs, qui l’ont emporté de trois petits points (85-82), après avoir perdu le Match 3 à Istanbul.

Dans ce Match 4, ils ont même été menés plusieurs fois en deuxième période par un Panathinaïkos guidé par le duo d’ex-NBAer Cedi Osman (22 points, 19 d’évaluation) et Juancho Hernangomez (15 points, 7 rebonds, 18 d’évaluation), pendant que le MVP Kendrick Nunn n’était pas dans son assiette (12 points à 3/12 pour 3 d’évaluation). Mais l’adresse extérieure d’Efes a fait la différence dans le dernier quart, avec plusieurs coups de poignard successifs qui ont fait exploser le Sinan Erdem Dome, notamment d’Elijah Bryant (19 points). Le final fut palpitant avec… 20 points marqués dans les 40 dernières secondes.

What an ending in Istanbul, we got Game 5 coming up 👀

Check out the final minutes of this intense finish 🔥 pic.twitter.com/osf79uvvPc

