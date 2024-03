L’Anadolu Efes intègre le Top 10, les play-in en vue pour Beaubois

Après avoir raté les playoffs en 2023, l’Anadolu Efes Istanbul pourrait cette fois être de la fête en avril. Les champions d’Europe en titre se sont repris après leur défaite chez l’ASVEL, le 15 mars, avec trois victoires de suite.

Vainqueurs contre l’Olympiakos (85-72) et l’ALBA Berlin (85-84) à domicile la semaine dernière, ils ont cette fois gagné loin de leurs bases, à Vitoria (76-97). L’équipe de Rodrigue Beaubois (5 points à 2/5 aux tirs et 2 passes décisives en 15 minutes) a pris feu d’entrée (22-32, 10′) face à Baskonia avant de réaliser un énorme troisième quart-temps (8-28). Il faut dire que Shane Larkin (28 points à 8/13 aux tirs en 28 minutes) est en mission. Son équipe l’a bien suivi (13/28 à 3-points).

Francisco et le Bayern quasiment éliminés

C’est la 15e victoire en 32 journées pour l’Anadolu Efes (15 victoires et 17 défaites) qui passe devant le Partizan Belgrade (14 victoires et 18 défaites), battu à domicile par l’Olympiakos, et se classe juste derrière Baskonia (16 victoires et 16 défaites). Pour aller chercher la qualification en play-in, les hommes de Tomislav Mijatović voudront gagner chez leurs voisins stambouliotes du Fenerbahçe pour la 33e journée le 5 avril. Cependant, le Zalgiris Kaunas (14 victoires et 18 défaites), qui a battu Milan (14 victoires et 18 défaites) 87 à 73, pousse à la 11e place. Derrière, le Bayern Munich (13 victoires et 19 défaites) n’a quasiment plus aucune chance de qualification après sa défaite contre Barcelone (79-87). Sylvain Francisco (8 points à 3/8, 5 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 5 d’évaluation en 21 minutes) ont toutefois le point-average sur l’Anadolu Efes (+15 à l’aller, -13 au retour).