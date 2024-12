L’Anadolu Efes surclasse le Panathinaikos : Poirier et Beaubois l’emportent face à Lessort

L’Anadolu Efes Istanbul a remporté une victoire convaincante face au Panathinaikos Athènes (93-67) ce mardi en EuroLeague. Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois ont joué un rôle clé dans le succès des Turcs, qui mettent fin à une série de contre-performances. Avec ce résultat, les deux équipes affichent un bilan décevant de 8 victoires et 7 défaites.

Une domination sans partage

Après avoir perdu trois de ses quatre derniers matchs, l’Anadolu Efes a retrouvé son efficacité, dominant largement une équipe du Panathinaikos en difficulté. Les Turcs ont pris le contrôle du match grâce à des séries décisives, notamment un 14-2 dans le deuxième quart-temps et un 12-2 dans le troisième, qui leur ont permis de creuser un écart insurmontable.

Rodrigue Beaubois (1,88 m, 36 ans) a mené l’attaque avec 16 points à 7/10 aux tirs en 18 minutes, bien épaulé par Dan Oturu et Jordan Nwora (15 points chacun). Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) a été précieux avec plusieurs dunks spectaculaires, notamment dans un troisième quart-temps décisif.

Beaubois et Poirier gagnent leur duel face à Lessort

Dans ce duel franco-français, Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier (8 points à 4/5, 3 rebonds et 2 contres en 14 minutes) ont largement pris le dessus sur Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans). Ce dernier, passé à côté (7 points à 2/7 aux tirs, 5 rebonds, 3 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 9 d’évaluation en 26 minutes), n’a pas pu résister à la puissance collective de l’Anadolu Efes. Poirier, en particulier, a été dominant dans la raquette, multipliant les actions spectaculaires pour asseoir la domination de son équipe.

Un bilan décevant pour le Panathinaïkos à date



Le Panathinaikos, à 8 victoires et 7 défaites, connaît une saison irrégulière. Sous la houlette de l’ancien coach de l’Anadolu Efes, Ergin Ataman, l’équipe peine à trouver sa constance malgré la continuité dans son effectif champion d’Europe en mai dernier et des renforts de qualité arrivés à l’intersaison.