Jordan Ratton, ancien Espoir de Monaco, revient en France : direction Denain

L’ASC Denain Voltaire a annoncé ce lundi 24 juin la signature de l’ailier-fort Jordan Ratton. Ce dernier fait son retour en France, deux ans après son départ de l’AS Monaco.

Parti s’aguerrir en 2e division allemande

Signataire d’un contrat en Belgique de prime abord en octobre 2022, Jordan Ratton a finalement pleinement lancé sa carrière professionnelle quelques semaines plus tard en deuxième division allemande, avec Quakenbrück. Dans le Nord-Ouest de l’Allemagne, l’ancien pensionnaire du centre de formation de la Roca Team a ainsi pu faire ses premières armes en tant que joueur de rotation. Après une première demi-saison intéressante (6 points et 3,7 rebonds de moyenne en 16 matchs), ses statistiques et son temps de jeu ont stagné lors de sa seconde année en Basse-Saxe (6,2 points et 2,4 rebonds en 12 minutes de jeu en moyenne).

Jordan Ratton, aperçu une quinzaine de fois avec l’ASM, va donc de nouveau fouler les parquets du championnat de France. Il vient s’ajouter aux autres mouvements de l’effectif des Dragons, après les signatures de Romain Parmentelot et Marc-Olivier Lasserre, ainsi que les prolongations de Benoît Gillet, Lien Philipp, Essome Miyem et Neftali Difuidi.