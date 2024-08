L’ancien flop des Metropolitans 92 Anzejs Pasecniks retrouve un contrat en NBA

Il avait fait un passage de dix matchs lors de la saison 2022/23 des Metropolitans 92, sans grand succès. « C’est malheureux que ça n’ait pas bien fonctionné mais je suis bien meilleur que ce que j’ai montré à Levallois » nous expliquait-il l’année dernière. Le grand pivot letton Anzejs Pasecniks (2,16 m, 28 ans) a depuis poursuivi sa carrière en Europe, en retournant en Espagne au Real Betis, puis en signant sa meilleure saison en carrière au scoring en 2023/24, avec le Zunder Palencia. C’est cette saison remarquée avec 13 points de moyenne qui lui a permis de décrocher un nouveau contrat en… NBA. À 28 ans, celui qui était déjà passé par les Washington Wizards de manière fractionnée pendant deux saisons (2019/20 et 2020/21) vient de signer un two-way contract avec les Milwaukee Bucks, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Lors de ses 27 apparitions en NBA, Pasecniks a compilé 6,0 points à 52,6% de réussite aux tirs et 4,1 rebonds en 16 minutes de moyenne. Sans offrir de grandes garanties, il permet tout de même d’ajouter une option en cas de défaillance du secteur intérieur des Bucks, qui n’est pas particulièrement garni (Brook Lopez, Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis). Il devrait passer la majorité de la saison en G-League. Avec ce nouveau contrat pourvu, la franchise du Wisconsin a désormais un effectif complet pour la saison 2024/25, si tant est que les contrats d’Andre Jackson Jr et Tyler Smith sont garantis.

Le bonheur de Pasecniks fait le malheur d’Hugo Besson ?

Mais le troisième et dernier two-way contract des Bucks accordé à Pasecniks signifie aussi qu’il n’ira pas à son ancien coéquipier aux Metropolitans Hugo Besson (1,95 m, 23 ans). Auteur d’une belle Summer League (environ 8 points et 3 passes de moyenne), le pick n°58 de la Draft 2022 avouait son incertitude sur sa chaîne Youtube : « On va voir la suite des événements. J’espère que ça peut déboucher sur quelque chose avec Milwaukee, une autre franchise, ou si ça sera encore 1 an ou 2 en Europe… Je ne sais pas. » Il est désormais fixé.